В НАТО оценили возможность сотрудничества с Россией в Сирии

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Брюссель, 31 октября. Новости глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянсу и России в настоящее время необходимо говорить не о сотрудничестве в Сирии, а о снижении уровня конфликтности.

«На данном этапе нам нужно скорее говорить о деконфликтации, чем о прямом сотрудничестве, — сказал Павел, отвечая на вопрос, могут ли РФ и коалиция, в которую входит НАТО, сотрудничать в борьбе с террористами в Сирии. — Потому что нам сначала нужно сблизить наши взгляды на то, как достичь целей, а потом уже мы можем начать говорить о сотрудничестве».

Генерал также указал на наличие «положительных моментов», среди которых двусторонняя договоренность между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, которые возглавили коалицию. Как отметил Павел, НАТО сейчас входит в коалицию и участвует в договоренностях», и «в этом отношении есть некоторая деконфликтация и координация», передает РИА Новости.

Напомним, ранее Павел заявил, что несмотря на многочисленные противоречия, руководство Североатлантического альянса заинтересовано в возобновлении политического и военного сотрудничества с Россией.