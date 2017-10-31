Анфиса Чехова назвала условие участия в выборах-2018

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Москва, 31 октября. Известная телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram обращение на свое имя с предложением поучаствовать в выборах президента. Она также назвала условие своего участия в предвыборной гонке.

По словам телеведущей, ей обещают как минимум 20-30% голосов избирателей.

«20% от миллиона — это 200 000. Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в Президенты от Партии Добрых дел», — заявила Чехова.

Она также добавила, что хочет защищать женщин, детей, природу, свободу и пенсионеров. Чехова призналась, что ее не особо тянет в политику, поскольку «без ежовых рукавиц сложно удержать такую Большую и Своенравную страну в узде».

Телеведущая призналась, что готова поставить россиянам «прививку Добра».

В комментарии агентству РИА Новости представительница Анфисы Чеховой сообщила, что ее заявление об участии в президентских выборах не имело серьезного подтекста.

«Это юмор», — сказала она.

Ранее о своем желании участвовать в выборах президента России заявляли телеведущая Катя Гордон и журналистка Ксения Собчак.