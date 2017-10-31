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Россия
Заместитель Шойгу рассказала об изменениях в военном бюджете
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    Заместитель Шойгу рассказала об изменениях в военном бюджете

    12:45  31 Октября 2017
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    Заместитель Шойгу рассказала об изменениях в военном бюджете

    Москва, 31 октября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Татьяна Шевцова сообщила, что сокращение военного бюджета не скажется на обороноспособности РФ.

    Татьяна Шевцова отметила, что военное ведомство обеспечивает финансирование наиболее важных для обороноспособности статей расходов. Заместитель Шойгу подчеркнула, что Минобороны РФ провело большую работу по определению необходимого уровня финансирования военных расходов.

    Отмечается, что в список «защищенных» статей вошло денежное довольствие военнослужащих, зарплаты гражданского персонала, выплаты компенсаций, а также пенсии. На различных уровнях был рассмотрен вопрос выполнения Государственного оборонного заказа, сообщает агентство «URA.ru».

    Заместитель Шойгу рассказала об изменениях в военном бюджете

    Автор: Алексей Громов
    #минобороны #сергей шойгу #бюджет #обороноспособность
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