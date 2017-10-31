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Названо самое доступное средство для профилактики рака
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    Названо самое доступное средство для профилактики рака

    12:02  31 Октября 2017
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    Названо самое доступное средство для профилактики рака

    Москва, 31 октября. Длительный прием аспирина до 47% снижает вероятность заболевания раком, показал международный коллектив ученых.

    Так, было проведено исследование с участием 600 тысяч человек. Все они принимали данный легкодоступный жаропонижающий препарат в течение как минимум шести месяцев, суточная доза препарата составляла 80 мг.

    В среднем с таким приемом аспирина оказалась связано снижение появления злокачественного новообразования толстого кишечника (на 24%), заболеваемости поджелудочной железы (34%), желудка (38%), раком печени (на 47%). Кроме того, препарат оказался эффективен для профилактики рака предстательной железы и легкого, а также лейкемии, передает агентство «Ридус».

    Ранее американские ученые установили, что прием аспирина увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток, хотя и замедляет развитие злокачественных новообразований толстого кишечника.

    Напомним, что российские ученые из Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины создали специальные молекулы, блокирующие вирус ВИЧ

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #рак #аспирин
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