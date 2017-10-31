В России вдвое выросли штрафы для водителей, не пропускающих пешеходов

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Москва, 31 октября. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа для водителей, не уступивших дорогу пешеходам.

Теперь за это нарушение придется заплатить 2,5 тысячи рублей, ранее сумма штрафа составляла 1,5 тысячи рублей. Текст документа, вносящего поправки в в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, закон о повышенных штрафах для водителей, не уступивших пешеходам дорогу на «зебре», Госдума утвердила 11 октября, 25 октября он был одобрен Советом Федерации.

Штрафные санкции для автовладельцев за непропуск пешеходов в России повышают уже не в первый раз. До 2008 года размер штрафа составлял 100 рублей, до полутора тысяч он вырос в 2013 году.

