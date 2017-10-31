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Украина
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Политика
США санкциями пытаются потеснить РФ на рынке энергетики и вооружений — Лавров
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    США санкциями пытаются потеснить РФ на рынке энергетики и вооружений — Лавров

    12:12  31 Октября 2017
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    Лавров: США теснят Россию на рынке вооружений и энергетики

    Москва, 31 октября. Вводом санкций против РФ Вашингтон стремится потеснить Россию на европейском рынке энергетики и вооружений, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    По словам главы российского МИД, аргументируя свои действия борьбой с якобы существующей российской угрозой, на самом деле Штаты хотят улучшить свои экономические и энергетические позиции на европейском рынке. Именно на это направлены последние опубликованные санкции Вашингтона в отношении Москвы.

    «Под предлогом борьбы с российской угрозой в Вашингтоне стремятся подлатать Трансатлантическую солидарность, так называемую, не только заставить европейцев повысить расходы на оборону, но и продвинуть свои экономические и энергетические позиции в Европе, потеснить наши с вами совместные проекты в энергетике, потеснить Россию на рынке вооружений», — сообщил Лавров во вторник на брифинге с ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) «Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе».

    Ссылаясь на слова президента России Владимира Путина, Лавров также отметил, что ряд стран открыто использует политические предлоги в целях продвижения своих коммерческих интересов. Решение о том, действовать подобным образом или нет, каждый партнер вправе принимать самостоятельно, но недовольство такими методами в политических и деловых кругах возрастает, заметил глава МИД.

    Напомним, ранее стало известно, что новые санкции США могут затронуть продажи Россией высокотехнологичного оружия третьим странам.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #санкции #сша #лавров
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