Гордон пожаловалась на хакеров, атаковавших ее предвыборный сайт

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Москва, 31 октября. Журналистка Екатерина Гордон, которая накануне заявила о планах принять участие в президентских выборах, рассказала о хакерской атаке, совершенной на ее сайт в ночь на 31 октября.

Предвыборный сайт Екатерины Гордон после хакерской атаки, совершенной минувшей ночью, работает в штатном порядке, сообщила журналистка соцсетях. Предвыборная программа, а также дата пресс-конференции для общения с журналисткой будет объявлена позже.

«Ночью на наш ресурс gordonzabab.ru была совершена атака, и на несколько часов сбор ваших анкет в поддержку Екатерины был остановлен», — отметила Гордон.

Напомним, что 18 октября о выдвижении кандидатуры на президентские выборы заявила телеведущая Ксения Собчак. Коллеги по журналистском цеху негативно восприняли новость об этом. Ранее российский сенатор Валентина Матвиенко порекомендовала не делать заявлений до объявления официальной даты выборов.