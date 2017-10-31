Сирия новости 31 октября 12.30: САА и ВКС РФ ликвидировали группу боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, двое мирных жителей пострадали при взрыве в Манбидже

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Сирия, 31 октября. САА и ВКС РФ уничтожили группу боевиков «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Хамы, при взрыве в Манбидже пострадало двое мирных жителей, в провинцию Даръа доставили четыре тонны гуманитарной помощи из России. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, поддерживают САА на северо-востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Кемалю, уничтожили группу террористов «Ан-Нусры» в Хаме, ведут обстрел позиций боевиков в Даръа.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит «Файлак ар-Рахман» в районе Кафр Батна, несет потери в Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Дамаске.

Провинция Дамаск

В районе Кафр Батна Восточной Гуты зафиксированы бои между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман», сообщает Almanar News. По данным информационного агентства, вооруженный конфликт начался с ареста боевиками «Файлак ар-Рахман» одного из командиров подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции.

По информации оппозиционного Telegram-канала (@NRVR11), Сирийская арабская армия (САА) закрыла переход Аль-Кадам в одноименном квартале административного центра провинции Дамаск.

Провинция Алеппо

В городе Манбидж на востоке провинции Алеппо прогремел взрыв, передает Almanar News. По сообщению информационного агентства, в результате инцидента двое мирных жителей населенного пункта получили ранения. Причины происшествия устанавливаются.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в зоне деэскалации, установленной на территории Алеппо, зафиксировано три случая нарушения перемирия. Наблюдатели со стороны РФ отмечают, что стрельбу в регионе вели боевики «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская армия продолжает атаковать позиции террористов «Исламского государства» в районе станции Т-2 на юге провинции Дейр эз-Зор. Almanar News передает, что правительственные войска под прикрытием ВКС РФ продвинулись на семь километров к Абу Кемалю, зачистив от ИГ1 территории на пути своего следования.

Один из полевых командиров ИГИЛ1 сбежал из города Аль-Бусейра на юго-востоке Дейр эз-Зора на территории региона, подконтрольные Демократическим силам Сирии (SDF). Об этом пишет информационное агентство Almanar News.

Провинция Даръа

Военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil) передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел зон дислокации радикальных антиправительственных формирований в районе города Аль-Гария аль-Гарбия с использованием тяжелой артиллерии.

Жители населенного пункта Тубне получили четыре тонны гуманитарной помощи из России, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Нуждающиеся получили 400 продовольственных наборов. Также российские медики оказали помощь 86 сирийцам, в том числе 37 детям.

Провинция Хама

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила группу боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Аль-Шаххатия на северо-востоке провинции Хама. По данным Almanar News, поселение перешло под контроль САА и союзных сил. Также информагентство передает, что солдаты армии САР обнаружили в одном из укрытий «Исламского государства» на северо-востоке провинции три тонны пшеницы, отнятой у мирного населения.

На западе региона в это время боевики радикальных группировок продолжают вести минометный обстрел района Салхаб, пишет информационное агентство Almanar News.

Ирак

Отряды антитеррора прибыли к границам города Аль-Каим, передает Alsumaria News. Бойцы завершили подготовку к боям и готовы приступить к зачистке населенного пункта от «Исламского государства». Ранее сообщалось, что за несколько дней военной кампании в провинции Анбар проправительственные войска освободили от террористов более 21 квадратного километра территорий региона. Штурм ключевого города Аль-Каим, расположенного на границе с Сирией, начнется в ближайшее время, передают местные источники.

Иракская армия совместно бойцами «Хашд аш-Шааби» установили контроль над пограничным пунктом Файш Хабур на западе провинции Дахук. Об этом сообщает информационное агентство Damascus Now.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)