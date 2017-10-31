Турчинов обещал дать «жесткий ответ» на убийство Окуевой

В Избранное

Киев, 31 октября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил российские спецслужбы в смерти Амины Окуевой.

На своей странице в социальной сети Facebook Турчинов заявил, что Россия «уничтожила мужественных защитников нашей страны».

«Убийство Амины Окуевой — это вызов, на который нужно дать жесткий и адекватный ответ», — заявил он.

Саму Окуеву Турчинов назвал «настоящим героем чеченского и украинского народа». Он также считает, что она стала «родной сестрой» для каждого украинского патриота.

Напомним, что Амина Окуева погибла после обстрела автомобиля, в котором находилась она сама, а также ее супруг Адам Осмаев. Инцидент произошел в районе поселка Глеваха Киевской области.

Отмечалось, что Окуева погибла на месте, ее муж был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее сообщалось, что убитая под Киевом Окуева готовила программу о чеченских боевиках.