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Украина
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Украина
Турчинов обещал дать «жесткий ответ» на убийство Окуевой
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    Турчинов обещал дать «жесткий ответ» на убийство Окуевой

    11:50  31 Октября 2017  /обновлено: 12:00  31 Октября 2017
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    Турчинов обещал дать «жесткий ответ» на убийство Окуевой

    Киев, 31 октября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил российские спецслужбы в смерти Амины Окуевой.

    На своей странице в социальной сети Facebook Турчинов заявил, что Россия «уничтожила мужественных защитников нашей страны».

    «Убийство Амины Окуевой — это вызов, на который нужно дать жесткий и адекватный ответ», — заявил он.

    Саму Окуеву Турчинов назвал «настоящим героем чеченского и украинского народа». Он также считает, что она стала «родной сестрой» для каждого украинского патриота.

    Турчинов обещал дать «жесткий ответ» на убийство Окуевой

    Напомним, что Амина Окуева погибла после обстрела автомобиля, в котором находилась она сама, а также ее супруг Адам Осмаев. Инцидент произошел в районе поселка Глеваха Киевской области.

    Отмечалось, что Окуева погибла на месте, ее муж был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

    Ранее сообщалось, что убитая под Киевом Окуева готовила программу о чеченских боевиках.

    Автор: Дима Оленин
    #турчинов #окуева
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