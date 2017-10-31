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Ученые заявили, что Землю ждут разрушительные ураганы из-за нагрева атмосферы
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    Ученые заявили, что Землю ждут разрушительные ураганы из-за нагрева атмосферы

    12:11  31 Октября 2017
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    Ученые заявили, что Землю ждут разрушительные ураганы из-за нагрева атмосферы

    Нью-Йорк, 31 октября. В будущем атмосфера Земли может стать гораздо более опасной для всего живого на планете, порождая разрушительные ураганы. К такому выводу ученые пришли, изучая атмосферы других планет и сравнивая их развитие с развитием атмосферы Земли.

    Так, например, в будущем в атмосфере Земли могут появиться «глобальные супершторма», подобные таким чудовищным ураганам, как Большое красное пятно на Юпитере и схожий ураган в приполярных областях Сатурна. 

    Ученые заявили, что Землю ждут разрушительные ураганы из-за нагрева атмосферы

    Как отмечает «Ньюинформ», в дальнейшем подобные образования могут появиться и в земной атмосфере. В случае, если атмосфера начнет получать дополнительный нагрев или лучше удерживать тепло, «супершторма» способны существовать на протяжении десятилетий — глобальный ураган сможет временно затихать, накапливая энергию, а потом вновь усиливаться.

    Автор: Валентин Меликов
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