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Общество
Незаконные автопарковки в Челябинске будут сносить без суда
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    Незаконные автопарковки в Челябинске будут сносить без суда

    11:41  31 Октября 2017
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    Незаконные автопарковки в Челябинске будут сносить без суда

    Челябинск, 31 октября. Депутаты Городской думы Челябинска расширили список объектов, для сноса которых не нужно обращаться в суд за разрешением.

    Перечень пополнили шлагбаумы, заборы и плиты, препятствующие проезду автомобилей, если они установлены с нарушениями, сообщает Ura.ru.

    По словам главы комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) Челябинска Сергея Чигинцева, если работники комитета усомнятся в законности установки таких объектов, они наклеят на них записку с номером телефона КУиЗО. Если в течение установленного срока владелец объекта не предоставит в комитет документы на разрешение, объект будет демонтирован.

    Нововведения позволят проверять законность автостоянок, офисных парковок, а также перекрытия проезда во дворы шлагбаумами и плитами.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Воронеже под снос пойдут незаконно установленные киоски.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #челябинск #парковка #снос
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