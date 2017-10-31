Незаконные автопарковки в Челябинске будут сносить без суда

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Челябинск, 31 октября. Депутаты Городской думы Челябинска расширили список объектов, для сноса которых не нужно обращаться в суд за разрешением.

Перечень пополнили шлагбаумы, заборы и плиты, препятствующие проезду автомобилей, если они установлены с нарушениями, сообщает Ura.ru.

По словам главы комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) Челябинска Сергея Чигинцева, если работники комитета усомнятся в законности установки таких объектов, они наклеят на них записку с номером телефона КУиЗО. Если в течение установленного срока владелец объекта не предоставит в комитет документы на разрешение, объект будет демонтирован.

Нововведения позволят проверять законность автостоянок, офисных парковок, а также перекрытия проезда во дворы шлагбаумами и плитами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Воронеже под снос пойдут незаконно установленные киоски.