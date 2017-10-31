Глава Пентагона допустил ядерный удар США без разрешения Конгресса

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Москва, 31 октября. Глава Пентагона Джеймс Мэттис допустил вероятный сценарий, при котором президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может дать приказ нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса в качестве ответа на неизбежное нападение на США с использованием ядерного оружия.

«Если мы увидим, что они (какая-либо страна — ред.) готовятся сделать это (нанести ядерный удар — ред.), и это неизбежно, то я могу представить это, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос конгрессмена в ходе слушаний в комитете сената по международным делам в понедельник. — Это не единственное средство в нашем наборе средств».

Глава Пентагона отметил, что соответствующее решение «будет рассматриваться чрезвычайно пристально». По его словам, превентивный удар без консультаций с Конгрессом может быть нанесен лишь тогда, если удар по Штатам неизбежен, передает «Ридус».

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Китай помогает Белому дому оказывать экономического давления на КНДР.