Глава Пентагона допустил ядерный удар США без разрешения Конгресса
Москва, 31 октября. Глава Пентагона Джеймс Мэттис допустил вероятный сценарий, при котором президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может дать приказ нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса в качестве ответа на неизбежное нападение на США с использованием ядерного оружия.
«Если мы увидим, что они (какая-либо страна — ред.) готовятся сделать это (нанести ядерный удар — ред.), и это неизбежно, то я могу представить это, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос конгрессмена в ходе слушаний в комитете сената по международным делам в понедельник. — Это не единственное средство в нашем наборе средств».
Глава Пентагона отметил, что соответствующее решение «будет рассматриваться чрезвычайно пристально». По его словам, превентивный удар без консультаций с Конгрессом может быть нанесен лишь тогда, если удар по Штатам неизбежен, передает «Ридус».
Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Китай помогает Белому дому оказывать экономического давления на КНДР.