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Украина
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Политика
Генерал НАТО заявил, что Альянс заинтересован в диалоге с Россией
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    Генерал НАТО заявил, что Альянс заинтересован в диалоге с Россией

    11:53  31 Октября 2017
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    Генерал НАТО заявил, что Альянс заинтересован в диалоге с Россией

    Брюссель, 31 октября. Несмотря на многочисленные противоречия, руководство Североатлантического альянса заинтересовано в возобновлении политического и военного сотрудничества с Россией. Об этом заявил руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.

    «НАТО заинтересована в продолжении диалога с Россией на политическом уровне и в хорошей коммуникации на военном уровне. Я считаю, что необходимо и то, и другое», — заявил Павел.

    Генерал НАТО заявил, что Альянс заинтересован в диалоге с Россией

    Разумеется, отметил генерал, в настоящее время о возобновлении сотрудничества между РФ и НАТО трудно говорить «без изменения условий» — в настоящее время позиции Альянса и России сильно расходятся, в частности в отношении «соблюдения международного права и правил международного сообщества», отметил Павел в беседе с РИА Новости.

    В то же время Брюссель стремится «возобновить диалог», существовавший до весны 2014 года, когда сотрудничество было приостановлено из-за ситуации вокруг Украины и начала войны в Донбассе.

    Автор: Валентин Меликов
    #павел
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