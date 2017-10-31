Генерал НАТО заявил, что Альянс заинтересован в диалоге с Россией

В Избранное

Брюссель, 31 октября. Несмотря на многочисленные противоречия, руководство Североатлантического альянса заинтересовано в возобновлении политического и военного сотрудничества с Россией. Об этом заявил руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.

«НАТО заинтересована в продолжении диалога с Россией на политическом уровне и в хорошей коммуникации на военном уровне. Я считаю, что необходимо и то, и другое», — заявил Павел.

Разумеется, отметил генерал, в настоящее время о возобновлении сотрудничества между РФ и НАТО трудно говорить «без изменения условий» — в настоящее время позиции Альянса и России сильно расходятся, в частности в отношении «соблюдения международного права и правил международного сообщества», отметил Павел в беседе с РИА Новости.

В то же время Брюссель стремится «возобновить диалог», существовавший до весны 2014 года, когда сотрудничество было приостановлено из-за ситуации вокруг Украины и начала войны в Донбассе.