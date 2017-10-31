Аксенов не исключил энергодефицита в Крыму грядущей зимой

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Симферополь, 31 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил возможного энергодефицита на полуострове грядущей зимой, однако угрозы для жилого фонда, по его словам, нет.

По его словам, дефицит может быть небольшим, но промышленным предприятиям, коммерческому сектору, школам и больницам ничего не угрожает.

«Дефицит может быть от 200 до 300 мегаватт в пике нагрузки, но у «Крымэнерго» график ограничений, связанный с работой коммерческого сектора, составлен», — уточнил он.

Кроме того, Аксенов особо подчеркнул, что энергетика Крыма полностью подготовлена к новому отопительному сезону. Сейчас дизель-генераторы проводят повторную проверку, пишет РИА Новости.

