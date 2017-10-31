Штаб Собчак отрицает раскол после ухода Ситникова

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Москва, 31 октября. В предвыборном штабе телеведущей Ксении Собчак подтвердили, что политтехнолог Алексей Ситников не будет участвовать в кампании, однако заявили, что никакого раскола в штабе Собчак нет.

«Могу подтвердить, что Алексей Ситников и его команда вышли в полном составе из проекта. У нас довольно дружный, хороший коллектив и все идут в одну сторону, все отлично. Раскола я не вижу», — приводит РИА Новости заявление официального представителя Собчак Ксении Чудиновой.

Напомним, ранее стало известно, что главный политтехнолог Алексей Ситников неожиданно покинул избирательный штаб Ксении Собчак. Причиной произошедшего, как сообщается, могла стать неорганизованность в работе штаба.