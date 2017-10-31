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Общество
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Политика
Эксперт объяснил, зачем Путин принимал участие в тренировке стратегических ядерных сил
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    Эксперт объяснил, зачем Путин принимал участие в тренировке стратегических ядерных сил

    14:00  31 Октября 2017
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    Эксперт объяснил, зачем Путин принимал участие в тренировке стратегических ядерных сил

    Москва, 31 октября. Лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев объяснил, зачем глава российского государства Владимир Путин лично принимал участие в тренировке стратегических ядерных сил, которая состоялась на прошлой неделе. 

    По мнению эксперта, Путин не может игнорировать такие события, пишет «Свободная пресса».

    «Разумеется, в момент игры мускулами между ядерными державами, а по сути, между США и Россией, он не может не принять в этом личного участия и не показать американцам, что наша страна имеет уверенную позицию во всех геополитических проблемах», — считает специалист.

    Эксперт объяснил, зачем Путин принимал участие в тренировке стратегических ядерных сил

    Напомним, в прошлый четверг, 26 октября, Вооруженные силы РФ провели тренировку по управлению стратегическими ядерными силами с привлечением воздушной, морской и авиационной групп.

    Российский лидер лично принял участие в испытании межконтинентальных баллистических ракет.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #сша
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