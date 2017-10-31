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Сирия ждет Конгресс национального диалога: как это скажется на процессе мирного урегулирования
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    Сирия ждет Конгресс национального диалога: как это скажется на процессе мирного урегулирования

    12:59  31 Октября 2017
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    Сирия ждет Конгресс национального диалога: как это скажется на процессе мирного урегулирования

    На Конгрессе сирийского народа, который состоится уже в ноябре этого года, ожидается участие 1500 представителей различных сирийских общин и  группировок, включая курдов и туркоманов. Напомним, идею о проведении Конгресса озвучил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Валдай»:

    «На базе создания зон деэскалации мы надеемся перейти и к следующему этапу. Есть идея основать Конгресс народов Сирии с тем, чтобы в нем приняли участие все этнические религиозные группы, и правительство, и оппозиция».

    Сирия ждет Конгресс национального диалога: как это скажется на процессе мирного урегулирования

    По словам спецпосланника президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, предстоящее мероприятие будет называться Конгрессом национального диалога:

    «Действительно, это российская инициатива — проведение Конгресса народов Сирии. Но после определенных консультаций с нашими коллегами, партнерами мы пришли к мнению о том, что это название будет Конгресс национального диалога. Мы считаем, что это, наверное, будет правильней, говорить о диалоге для того, чтобы выйти на какие-то компромиссные решения на пути, в том числе, к политическому урегулированию».

    Александр Лаврентьев также заявил, что Россия всегда говорила о том, что сирийский народ должен сам решить свою судьбу:

    «Потому что, если соберутся все представители, уважаемые люди, и обсудят, что им делать и в какой форме, надо предусмотреть дальнейшее участие в политических реформах, я думаю, это будет очень важно».

    Сирия ждет Конгресс национального диалога: как это скажется на процессе мирного урегулирования

    Кроме этого спецпосланник президента РФ по Сирии  рассказал, что Башар Асад поддерживает запуск политического процесса в Сирии и готов к обсуждению конституционной реформы:

    «Президент Сирии сделал очень важное заявление 26-го числа. Он подтвердил свою готовность к запуску политического процесса, подготовке новой конституции».

    На предстоящем конгрессе ожидается участие 1500 человек, представляющих различные сирийские общины, в том числе курдов и туркоманов.

    Сирия ждет Конгресс национального диалога: как это скажется на процессе мирного урегулирования

    Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что планирующийся Конгресс — безусловно, важное событие:

    «На нем действительно будут присутствовать и работать представители различных народов, конфессий, группировок. Форум будет очень представительный, и работа на нем предстоит большая. Национальный диалог необходим. И прежде, всего, нужно иметь в виду «курдский фактор»; я думаю, на него и будет сделан основной упор. Хотя и другие вопросы будут подниматься, поскольку участники Конгресса будут представлять весь спектр политического, национального, конфессионального движения в Сирии, и это, я повторю, важное событие».

    Однако, по мнению эксперта, по поводу конкретных результатов здесь говорить пока еще рано:

    «Национальный диалог — это сложный процесс, поскольку каждая община, каждая группировка имеет свои интересы и преследует свои выгоды, и нахождение консенсуса в этих условиях — это очень сложный вопрос. Мы наблюдали это в процессе переговоров оппозиционных группировок с сирийским руководством. Но, тем не менее, большинство группировок заинтересованы в нахождении этого консенсуса, общих точек соприкосновения, о чем не раз заявляли и представители оппозиции, в том числе».

    Сирия ждет Конгресс национального диалога: как это скажется на процессе мирного урегулирования

    Как объяснил наш собеседник, формат, который предполагает огромное количество представителей различных сил, — это момент, с одной стороны, очень позитивный, но, с другой стороны, несколько усложняющий нахождение консенсуса:

    «У каждого представителя будут свои взгляды, свои интересы. Поэтому ждать каких-то кардинальных решений, которые сразу изменят ситуацию в Сирии, я думаю, не стоит, но предстоящий Конгресс — это важный шаг в направлении политического урегулирования сирийского кризиса. Что касается конкретно «курдского фактора» и каких-то возможных решений этой проблемы, соглашений и каких-то договоренностей между курдскими силами и сирийским руководством — это самый важный вопрос, на мой взгляд, поскольку известно, что курдские силы поддерживаются американской коалицией и, во многом, действуют в интересах Соединенных Штатов».

    Наш собеседник считает, что курдская проблема должна решаться с учетом интересов и курдского народа:

    «Эти интересы — создание курдского национального очага, по крайней мере, широкой автономии для курдов. Но этот вопрос, как заявляли ранее представители сирийского руководства, должен решаться в рамках конституции и после окончательного подавления радикального исламизма, с учетом интересов других народов Сирии, и территориальной целостности страны, что является ключевым моментом. Поэтому предстоящая работа на Конгрессе будет достаточно трудной, но это необходимо».

    Сирия ждет Конгресс национального диалога: как это скажется на процессе мирного урегулирования

    Эксперт считает, что в курдском движении есть силы, которые понимают ситуацию:

    «Но есть и радикалы, которые требуют даже создания независимого государства на территории Сирии, что неприемлемо для сирийского руководства и представителей других народов на территориях, где проживают курды».

    Автор: Никита Расторгуев
    #владимир путин #россия #сирия #курды #александр лаврентьев #конгресс сирийского народа #конгресс национального диалога
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