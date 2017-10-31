Водолазы Тихоокеанского флота впервые провели тренировку на глубине свыше 300 метров

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Владивосток, 31 октября. Специалисты поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота провели тренировку на глубине 317 метров с выходом на грунт.

Водолазные специалисты спасательного судна «Игорь Белоусов» провели тренировку в рамках выполнения курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля по предназначению в море). Тренировка заключалась в экспериментальном спуске водолазного колокола на глубину свыше 300 метров.

Водолазы Тихоокеанского флота в течение недели прошли компрессию в барокамерах под наблюдением специалистов спасательного судна. После подготовки они погрузились на глубину при помощи водолазного комплекса и провели обследование подводной акватории.

Отмечается, что ранее рекордной считалась глубина в 200 метров, данное погружение было проведено моряками Тихоокеанского флота в 2001 году с борта судна «Алагез».

В ходе тренировки на «Игоре Белоусове» было проведено испытание глубоководного спасательного комплекса ГВК-450, которые применяется для спасательных работ на больших глубинах.

В пресс-службе Тихоокеанского флота отмечают, что оборудование спасательного судна «Игорь Белоусов» позволяет водолазам работать на глубинах до 450 метров и обеспечивать эвакуацию экипажа с аварийной подводной лодки.