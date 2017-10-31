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Водолазы Тихоокеанского флота впервые провели тренировку на глубине свыше 300 метров
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    Водолазы Тихоокеанского флота впервые провели тренировку на глубине свыше 300 метров

    11:54  31 Октября 2017
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    Водолазы Тихоокеанского флота впервые провели тренировку на глубине свыше 300 метров

    Владивосток, 31 октября. Специалисты поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота провели тренировку на глубине 317 метров с выходом на грунт.

    Водолазные специалисты спасательного судна «Игорь Белоусов» провели тренировку в рамках выполнения курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля по предназначению в море). Тренировка заключалась в экспериментальном спуске водолазного колокола на глубину свыше 300 метров.

    Водолазы Тихоокеанского флота в течение недели прошли компрессию в барокамерах под наблюдением специалистов спасательного судна. После подготовки они погрузились на глубину при помощи водолазного комплекса и провели обследование подводной акватории.

    Отмечается, что ранее рекордной считалась глубина в 200 метров, данное погружение было проведено моряками Тихоокеанского флота в 2001 году с борта судна «Алагез».

    В ходе тренировки на «Игоре Белоусове» было проведено испытание глубоководного спасательного комплекса ГВК-450, которые применяется для спасательных работ на больших глубинах.

    В пресс-службе Тихоокеанского флота отмечают, что оборудование спасательного судна «Игорь Белоусов» позволяет водолазам работать на глубинах до 450 метров и обеспечивать эвакуацию экипажа с аварийной подводной лодки.

    Водолазы Тихоокеанского флота впервые провели тренировку на глубине свыше 300 метров

    Автор: Алексей Громов
    #тоф #вмф рф #водолаз #погружение #игорь белоусов
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