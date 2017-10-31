Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
«Охранять этот хлам больше не намерены»: Аваков отозвал силовиков от здания Рады
Общество
Шутка российских пранкеров сильно обидела исполнителя роли Николая II в «Матильде»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шутка российских пранкеров сильно обидела исполнителя роли Николая II в «Матильде»

    11:33  31 Октября 2017
    107

    Шутка российских пранкеров сильно обидела исполнителя роли Николая II в «Матильде»

    Москва, 31 октября. Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший роль Николая II в фильме «Матильда» заявил, что его сильно задела шутка российских пранкеров, которые позвонили ему от лица его друга, директора «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Айдингер заявил, что переживает за Серебренникова, которого обвинили в растрате многомиллионной суммы, и поэтому шутка пранкеров совсем не показалась ему смешной.

    «Они играют с эмоциями людей, так что мне это не показалось смешным. Я очень переживаю за Кирилла, — рассказал актер. — Я не знаю, чего они этим пытались добиться. Они очень сильно обидели меня, они обидели Кирилла».

    Шутка российских пранкеров сильно обидела исполнителя роли Николая II в «Матильде»

    Напомним, Айдингера разыграли вскоре после того, как Серебренников был помещен под домашний арест. 

    «Это совсем не смешно, я не отношусь к этому как к пранку, розыгрышу, — подчеркнул Айдингер. — В данном случае мое чувство юмора никак не отзывается».

    В интервью РИА Новости актер, сыгравший главную роль в крайне негативно воспринятой частью российского общества «Матильде» рассказал, что не приехал в Россию, поскольку опасался нападения. Как отметил Айдингер, «если бы Учитель написал мне, что мои опасения беспочвенны и я могу приехать, я бы так и сделал, но он не написал этого».

    Шутка российских пранкеров сильно обидела исполнителя роли Николая II в «Матильде»

    Автор: Валентин Меликов
    #серебренников #айдингер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        246
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        1501
        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        7:52   31 Октября 2017
        153
        Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

        Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

        6:55   31 Октября 2017
        6404