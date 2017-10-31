Шутка российских пранкеров сильно обидела исполнителя роли Николая II в «Матильде»

В Избранное

Москва, 31 октября. Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший роль Николая II в фильме «Матильда» заявил, что его сильно задела шутка российских пранкеров, которые позвонили ему от лица его друга, директора «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Айдингер заявил, что переживает за Серебренникова, которого обвинили в растрате многомиллионной суммы, и поэтому шутка пранкеров совсем не показалась ему смешной.

«Они играют с эмоциями людей, так что мне это не показалось смешным. Я очень переживаю за Кирилла, — рассказал актер. — Я не знаю, чего они этим пытались добиться. Они очень сильно обидели меня, они обидели Кирилла».

Напомним, Айдингера разыграли вскоре после того, как Серебренников был помещен под домашний арест.

«Это совсем не смешно, я не отношусь к этому как к пранку, розыгрышу, — подчеркнул Айдингер. — В данном случае мое чувство юмора никак не отзывается».

В интервью РИА Новости актер, сыгравший главную роль в крайне негативно воспринятой частью российского общества «Матильде» рассказал, что не приехал в Россию, поскольку опасался нападения. Как отметил Айдингер, «если бы Учитель написал мне, что мои опасения беспочвенны и я могу приехать, я бы так и сделал, но он не написал этого».