Массовую гибель нерпы расследуют на Байкале

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Москва, 31 октября. Специалисты сообщили о резком сокращении численности байкальских нерп: за несколько дней на берег озера Байкала было выброшено уже 132 тела животных.

Мертвые нерпы были обнаружены между поселками Порт Байкал и Култук в Иркутской области, вдоль Кругобайкальской железной дороги, возле поселка Мурино Иркутской области, недалеко от поселка Новый Энхалук в Бурятии.

По словам помощника руководителя управления Росприроднадзора Ирины Шушаковой, при осмотре тел никаких следов не обнаружено, а значит массовая гибель нерп от инфекции или от рук браконьеров исключается.

Животные были исследованы в лабораториях, после чего стало известно, что все они умерли от остановки сердца. Не исключено, что на это могли повлиять погодные условия, например, шторм.

В настоящее время массовую гибель байкальских нерп расследуют Западно-Байкальская природоохранная прокуратура, Лимнологический институт СО РАН, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», региональные службы ветеринарии, территориальное управление Россельхознадзора, Байкальское межрегиональное управление Росприроднадзора, Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства, сообщает агентство «Ридус».

Напомним, 27 октября президент России Владимир Путин поручил властям Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края рассмотреть вопрос о создании единой территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.