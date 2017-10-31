Убитая под Киевом Окуева готовила программу о чеченских боевиках

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Киев, 31 октября. Воевавшая в Донбассе на стороне ВСУ Амина Окуева, готовила программу о кавказских боевиках для меджлисовского телеканала ATR, заявил замдиректора канала Айдер Муждабаев. Первый выпуск псвящался главарю чеченских боевиков Джохару Дудаеву.

Накануне в Киевской области призошло убийство Амины Окуевой, женщина погибла от ранения в голову. Известно, что заявлявшая о своей принадлежности к чеченцам украинка Окуева, готовила программу о кавказских боевиках. По словам представителя меджлисовского (меджлис1 запрещен в России) телеканала ATR Айдера Муждабаева, был отснят первый выпуск о ликвидированном главаре чеченских боевиков Джохаре Дудаеве.

«Амина очень сожалела, что в мире нет телевидения чеченского, настоящего, которое бы рассказывало про борьбу чеченцев за свою свободу и поэтому она пришла на наш канал, и мы обсудили с ней планы, она хотела делать программу еженедельную, которая уже была утверждена», — сказал Муджабаев, его слова передают украинские СМИ.

Он также отметил, что Окуева готовила материал, собирала комментарии о Дудаеве.

«Она записывала ее несколько дней, она у меня комментарий брала про Дудаева, которого я знал когда-то, она у других интервью брала», — сообщил представитель канала.

Напомним, что Анастастия Никифорова (Окуева) родом из Одессы, была дважды замужем за выходцами из Чечни, ее треьим супругом был Адам Осмаев. На Украине входила в ОПД «Свободный Кавказ».

1 Организация запрещена на территории РФ.