Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
«Охранять этот хлам больше не намерены»: Аваков отозвал силовиков от здания Рады
Украина
Убитая под Киевом Окуева готовила программу о чеченских боевиках
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Убитая под Киевом Окуева готовила программу о чеченских боевиках

    11:37  31 Октября 2017
    86

    Убитая под Киевом Окуева готовила программу о чеченских боевиках

    Киев, 31 октября. Воевавшая в Донбассе на стороне ВСУ Амина Окуева, готовила программу о кавказских боевиках для меджлисовского телеканала ATR, заявил замдиректора канала Айдер Муждабаев. Первый выпуск псвящался главарю чеченских боевиков Джохару Дудаеву. 

    Накануне в Киевской области призошло убийство Амины Окуевой, женщина погибла от ранения в голову. Известно, что заявлявшая о своей принадлежности к чеченцам украинка Окуева, готовила программу о кавказских боевиках. По словам представителя меджлисовского (меджлис1 запрещен в России) телеканала ATR Айдера Муждабаева, был отснят первый выпуск о ликвидированном главаре чеченских боевиков Джохаре Дудаеве.

    «Амина очень сожалела, что в мире нет телевидения чеченского, настоящего, которое бы рассказывало про борьбу чеченцев за свою свободу и поэтому она пришла на наш канал, и мы обсудили с ней планы, она хотела делать программу еженедельную, которая уже была утверждена», — сказал Муджабаев, его слова передают украинские СМИ. 

    Убитая под Киевом Окуева готовила программу о чеченских боевиках

    Он также отметил, что Окуева готовила материал, собирала комментарии о Дудаеве.  

    «Она записывала ее несколько дней, она у меня комментарий брала про Дудаева, которого я знал когда-то, она у других интервью брала», — сообщил представитель канала. 

    Напомним, что Анастастия Никифорова (Окуева) родом из Одессы, была дважды замужем за выходцами из Чечни, ее треьим супругом был Адам Осмаев. На Украине входила в ОПД «Свободный Кавказ». 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #окуева
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        238
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        1495
        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        7:52   31 Октября 2017
        151
        Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

        Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

        6:55   31 Октября 2017
        6364