Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
«Охранять этот хлам больше не намерены»: Аваков отозвал силовиков от здания Рады
Общество
Главный политтехнолог покинул штаб Собчак
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главный политтехнолог покинул штаб Собчак

    11:06  31 Октября 2017
    392

    Главный политтехнолог покинул штаб Собчак

    Москва, 31 октября. Главный политтехнолог Алексей Ситников неожиданно покинул избирательный штаб Ксении Собчак. Причиной могла стать неорганизованность в работе штаба. Вместе с Ситниковым ушли еще семь человек.

    Об уходе специалиста пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные The Bell. По словам источников этого издания, Ситников должен был отвечать за кампанию «в поле», никаких разногласий у его команды с другими членами штаба не было, поэтому его решение стало неожиданным.

    Уход Ситникова «Ведомостям» подтвердила пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова. «Будем ли кого-то искать вместо него, пока неизвестно», — заявила она.

    При этом, как напоминает газета, собственный источник в штабе ранее не исключал того, что Ситников покинет проект из-за того, что «в штабе не могут нормально организовать работу, а разные сотрудники штаба по сути оказались должны выполнять одни и те же функции».

    Ранее стало известно, что предвыборный штаб Собчак возглавит Игорь Малашенко. Он является сооснователем НТВ. В 1996 году Малашенко был одним из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #собчак #штаб #выборы-2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        246
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        1501
        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        7:52   31 Октября 2017
        153
        Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

        Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

        6:55   31 Октября 2017
        6404