Главный политтехнолог покинул штаб Собчак

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Москва, 31 октября. Главный политтехнолог Алексей Ситников неожиданно покинул избирательный штаб Ксении Собчак. Причиной могла стать неорганизованность в работе штаба. Вместе с Ситниковым ушли еще семь человек.

Об уходе специалиста пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные The Bell. По словам источников этого издания, Ситников должен был отвечать за кампанию «в поле», никаких разногласий у его команды с другими членами штаба не было, поэтому его решение стало неожиданным.

Уход Ситникова «Ведомостям» подтвердила пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова. «Будем ли кого-то искать вместо него, пока неизвестно», — заявила она.

При этом, как напоминает газета, собственный источник в штабе ранее не исключал того, что Ситников покинет проект из-за того, что «в штабе не могут нормально организовать работу, а разные сотрудники штаба по сути оказались должны выполнять одни и те же функции».

Ранее стало известно, что предвыборный штаб Собчак возглавит Игорь Малашенко. Он является сооснователем НТВ. В 1996 году Малашенко был одним из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина.

