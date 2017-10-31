Лавров заявил о важности участия в выборах-2018 проживающих за рубежом россиян

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Москва, 31 октября. Москва считает важным, чтобы проживающие за рубежом российские граждане приняли активное участие в ключевом для жизни страны событии — выборах президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом «Столетие Русской революции: единение ради будущего».

«Рассчитываем на энергичное подключение страновых координационных советов организации соотечественников к информационному сопровождению процесса подготовки и проведения голосования», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что одобряет идею о возвращении общественным организациям права выдвигать общественных наблюдателей на выборы, однако уточнил, что сначала надо проконсультироваться с политическими партиями.