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Украина
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Политика
Лавров заявил о важности участия в выборах-2018 проживающих за рубежом россиян
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    Лавров заявил о важности участия в выборах-2018 проживающих за рубежом россиян

    11:07  31 Октября 2017
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    Лавров заявил о важности участия в выборах-2018 проживающих за рубежом россиян

    Москва, 31 октября. Москва считает важным, чтобы проживающие за рубежом российские граждане приняли активное участие в ключевом для жизни страны событии — выборах президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом «Столетие Русской революции: единение ради будущего».

    «Рассчитываем на энергичное подключение страновых координационных советов организации соотечественников к информационному сопровождению процесса подготовки и проведения голосования», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что одобряет идею о возвращении общественным организациям права выдвигать общественных наблюдателей на выборы, однако уточнил, что сначала надо проконсультироваться с политическими партиями. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #лавров #выборы-2018
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