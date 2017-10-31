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Сирия: военнослужащие РФ обеспечили безопасность гуманитарным конвоям ООН
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    Сирия: военнослужащие РФ обеспечили безопасность гуманитарным конвоям ООН

    11:21  31 Октября 2017
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    Сирия: военнослужащие РФ обеспечили безопасность гуманитарным конвоям ООН

    Москва, 31 октября. Военное ведомство России сообщило, что сотрудники военной полиции РФ обеспечили безопасность гумконвоям в провинциях Дамаск и Даръа.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что гуманитарные конвои по линии ООН проследовали в населенный пункт Кафер Батна провинции Дамаск и доставили местным жителям около 215 тонн медикаментов и продуктов питания.

    22 рефрижератора с провиантом и хозяйственными принадлежностями доставили 146 тонн гуманитарного груза в населенные пункты Эт-Тайба и Телль-Гехаб провинции Даръа.

    За минувшие сутки медицинская помощь была оказана 141 местному жителю, сообщают специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

    Сирия: военнослужащие РФ обеспечили безопасность гуманитарным конвоям ООН

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #оон #конвой
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