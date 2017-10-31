Сирия: военнослужащие РФ обеспечили безопасность гуманитарным конвоям ООН

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Москва, 31 октября. Военное ведомство России сообщило, что сотрудники военной полиции РФ обеспечили безопасность гумконвоям в провинциях Дамаск и Даръа.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что гуманитарные конвои по линии ООН проследовали в населенный пункт Кафер Батна провинции Дамаск и доставили местным жителям около 215 тонн медикаментов и продуктов питания.

22 рефрижератора с провиантом и хозяйственными принадлежностями доставили 146 тонн гуманитарного груза в населенные пункты Эт-Тайба и Телль-Гехаб провинции Даръа.

За минувшие сутки медицинская помощь была оказана 141 местному жителю, сообщают специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.