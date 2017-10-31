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Украина
«Охранять этот хлам больше не намерены»: Аваков отозвал силовиков от здания Рады
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Видеодайджест новостей, утро 31 октября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 31 октября 2017 года

    САА наступает в сирийской провинции Хама. Покушение на Осмаева и убийство Окуевой. Волкер отказался обсуждать миссию ООН в Донбассе с ДНР и ЛНР.
    11:03 31 Октября 2017
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    САА наступает в сирийской провинции Хама

    Видеодайджест новостей, утро 31 октября 2017 года

    Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ возобновили наступление в северо-восточной части провинции Хама.
    Как сообщает агентство AMN, военные действия велись к западу от Аль-Рахьяна, в результате сирийская арабская армия сумела захватить два города возле границы с провинцией Алеппо.
    Как следует из военного доклада, САА захватила города Джабб Аль-Джамлан и Расмус-Майяль. Это позволило правительственным войскам выйти на южные окраины Аль-Рахджана.
     

    Покушение на Осмаева и убийство Окуевой

    Видеодайджест новостей, утро 31 октября 2017 года

    В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль чеченского боевика Амины Окуевой. В результате нападения Окуева скончалась, а ее муж Адам Осмаев, бывший лидер так называемого «Батальона имени Дудаева», который готовил покушение на Владимира Путина, получил ранения, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
    По словам Геращенко, автомобиль, в котором ехали Окуева и Осмаев начали обстреливать на железнодорожном переезде у поселка Глеваха, в Киевской области.
    «Я сколько мог проехал, потому что нападавшие попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь, но ей попали в голову», — сообщил детали Адам Осмаев.
    Также он добавил, что считает инцидент под Киевом ни много, ни мало покушением на себя и супругу, и заявил, что видит в обстреле след некой террористической группировки.
     

    Волкер отказался обсуждать миссию ООН в Донбассе с ДНР и ЛНР

    Видеодайджест новостей, утро 31 октября 2017 года

    Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в рамках встречи с главой парламента и президентом Украины, а также с депутатами Верховной рады.
    «Вопрос решен: минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место», — заявил Волкер, отвечая на вопрос о том, какова роль ДНР и ЛНР в размещении миссии ООН.
    Отметим, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз подчеркивала, что не является субъектом минских соглашений.
    Представители ДНР и ЛНР в свою очередь также неоднократно заявляли, что, в соответствии с минскими соглашениями, вопрос миротворцев должен обсуждаться с ними и попытки решить его без участия Донецка и Луганска ставят под угрозу весь процесс мирного урегулирования в регионе.
     

    Путин подписал закон об увеличении штрафов за непропуск пешеходов и велосипедистов

    Видеодайджест новостей, утро 31 октября 2017 года

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении до 2,5 тысяч рублей максимальной планки штрафа для водителей, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов. Постановление было опубликовано на сайте правовой информации.
    Новым федеральным законом вносятся поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Теперь не предоставление преимущества пешеходам, велосипедистам и иным участникам дорожного движения за исключением других автолюбителей будет караться штрафом в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. Ранее максимальный штраф за подобные нарушения составлял 1,5 тыс. рублей.
    Федеральный закон о повышении штрафов 11 октября приняла Госдума, а 25 октября одобрил Совет Федерации. Накануне документ подписал президент России Владимир Путин.
     

    Манафорт не признал обвинения в свой адрес и был помещен под домашний арест

    Видеодайджест новостей, утро 31 октября 2017 года

    Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трамп Пол Манафорт отказался признать обвинения в свой адрес, и был помещен под домашний арест, как и его деловой партнер Рик Гейтс. В суде федерального округа Колумбия им были предъявлены обвинения по 12 пунктам. Содержание обвинений пока не публикуется.
    Кроме того, Манафорт и Гейтс внесли залог в размере $10 и $5 млн соответственно.
    Напомним, что спецпрокурор США Роберт Мюллер определил первую группу людей, которым могут быть предъявлены обвинения в рамах идущего в США расследования о «вмешательстве России» в президентские выборы в 2016 году. В частности, Манафорта обвиняют в том, что он более 10 лет «секретно работал» на российского бизнесмена Олега Дерипаску, «продвигая интересы Москвы» в США. В то же время, сообщается, что часть предъявленных Манафорту обвинений касается отмывания денег с 2006 по 2015 год и не имеет отношения к Трампу.

     

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