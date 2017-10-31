Видеодайджест новостей, утро 31 октября 2017 года

САА наступает в сирийской провинции Хама Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ возобновили наступление в северо-восточной части провинции Хама. Как сообщает агентство AMN, военные действия велись к западу от Аль-Рахьяна, в результате сирийская арабская армия сумела захватить два города возле границы с провинцией Алеппо. Как следует из военного доклада, САА захватила города Джабб Аль-Джамлан и Расмус-Майяль. Это позволило правительственным войскам выйти на южные окраины Аль-Рахджана.

Покушение на Осмаева и убийство Окуевой В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль чеченского боевика Амины Окуевой. В результате нападения Окуева скончалась, а ее муж Адам Осмаев, бывший лидер так называемого «Батальона имени Дудаева», который готовил покушение на Владимира Путина, получил ранения, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По словам Геращенко, автомобиль, в котором ехали Окуева и Осмаев начали обстреливать на железнодорожном переезде у поселка Глеваха, в Киевской области. «Я сколько мог проехал, потому что нападавшие попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь, но ей попали в голову», — сообщил детали Адам Осмаев. Также он добавил, что считает инцидент под Киевом ни много, ни мало покушением на себя и супругу, и заявил, что видит в обстреле след некой террористической группировки.

Волкер отказался обсуждать миссию ООН в Донбассе с ДНР и ЛНР Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил , что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в рамках встречи с главой парламента и президентом Украины, а также с депутатами Верховной рады. «Вопрос решен: минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место», — заявил Волкер, отвечая на вопрос о том, какова роль ДНР и ЛНР в размещении миссии ООН. Отметим, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз подчеркивала, что не является субъектом минских соглашений. Представители ДНР и ЛНР в свою очередь также неоднократно заявляли, что, в соответствии с минскими соглашениями, вопрос миротворцев должен обсуждаться с ними и попытки решить его без участия Донецка и Луганска ставят под угрозу весь процесс мирного урегулирования в регионе.

Путин подписал закон об увеличении штрафов за непропуск пешеходов и велосипедистов Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении до 2,5 тысяч рублей максимальной планки штрафа для водителей, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов. Постановление было опубликовано на сайте правовой информации. Новым федеральным законом вносятся поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Теперь не предоставление преимущества пешеходам, велосипедистам и иным участникам дорожного движения за исключением других автолюбителей будет караться штрафом в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. Ранее максимальный штраф за подобные нарушения составлял 1,5 тыс. рублей. Федеральный закон о повышении штрафов 11 октября приняла Госдума, а 25 октября одобрил Совет Федерации. Накануне документ подписал президент России Владимир Путин.