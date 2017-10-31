Лавров: Россия никому ничего не навязывает и никого не учит жизни

В Избранное

Москва, 31 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что опыт Великой Октябрьской революции помог нашей стране осознать бессмысленность экспорта моделей развития без учета местной специфики.

«Сделав выводы из далеко не самых простых страниц прошлого, мы осознали всю бессмысленность насаждения какой-то идеологии, экспорта моделей развития без учета местной специфики», — заявил глава МИД РФ, выступая на открытии Конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Лавров также отметил, что Россия «никому ничего не навязывает и никого не учит жизни».

Москва считает, что все народы мира имеют полное право лично решать, как распоряжаться своей судьбой, подчеркнул министр.

В данный момент РФ занята решением задач по обеспечению внутреннего развития страны. Последовательно укрепляются позиции страны на международной арене. Однако всегда нужно обращаться к урокам столетней давности, цитирует РИА Новости Лаврова.