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Весь мир
Боевики ИГ полтора года использовали 28-летнего немца как сексуального раба
Весь мир
Боевики ИГ полтора года использовали 28-летнего немца как сексуального раба
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    Боевики ИГ полтора года использовали 28-летнего немца как сексуального раба

    10:47  31 Октября 2017
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    Боевики ИГ полтора года использовали 28-летнего немца как сексуального раба

    Берлин, 31 октября. Герман Готлиб из ФРГ попытался присоединиться в боевикам «Исламского государства»1 в Сирии, но попал в сексуальное рабство.

    Немецкие журналисты рассказали историю 28-летнего Германа Готлиба, который в 2014 году принял ислам, после чего отправился в Сирийскую арабскую республику для того, чтобы воевать на стороне боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Мужчина страдал от избыточного веса и у исламистов появились новые планы на новобранца. Большую часть 18 месяцев плена Готлиб провел прикованным к кровати и наряженным в женскую одежду.

    Немец рассказал, что один из командиров джихадистов был поклонником Мэрилин Монро и наряжал Готлиба в соответствующие платья и парики. Также спасенный пленник сообщил, что террористы продолжали его обильно кормить для того, чтобы его грудь стала больше.

    Боевики ИГ полтора года использовали 28-летнего немца как сексуального раба

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #плен #герман готлиб
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