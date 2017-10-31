Боевики ИГ полтора года использовали 28-летнего немца как сексуального раба

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Берлин, 31 октября. Герман Готлиб из ФРГ попытался присоединиться в боевикам «Исламского государства»1 в Сирии, но попал в сексуальное рабство.

Немецкие журналисты рассказали историю 28-летнего Германа Готлиба, который в 2014 году принял ислам, после чего отправился в Сирийскую арабскую республику для того, чтобы воевать на стороне боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Мужчина страдал от избыточного веса и у исламистов появились новые планы на новобранца. Большую часть 18 месяцев плена Готлиб провел прикованным к кровати и наряженным в женскую одежду.

Немец рассказал, что один из командиров джихадистов был поклонником Мэрилин Монро и наряжал Готлиба в соответствующие платья и парики. Также спасенный пленник сообщил, что террористы продолжали его обильно кормить для того, чтобы его грудь стала больше.

1 Организация запрещена на территории РФ.