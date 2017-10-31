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Украина
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Общество
Панин стал режиссером порнофильма с участием экс-учительницы из Тулы
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    Панин стал режиссером порнофильма с участием экс-учительницы из Тулы

    10:57  31 Октября 2017
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    Панин стал режиссером порнофильма с участием экс-учительницы из Тулы

    Москва, 31 октября. Скандально известный российский актер Алексей Панин в настоящее время принимает участие в съемках фильма с участием бывшей учительницы из Тулы, а ныне российской порнозвезды Евы Бергер (настоящее имя Надежда Никитина). При этом Панин получил в порнофильме ту роль, которой всегда добивался — роль режиссера.

    «Сбылась мечта идиота — я стал режиссёром. Ура! Что мы снимаем я пока не расскажу, но в главной роли Надя Никитина (Eva Berger)», — сообщил актер.

    В Instagram как у Панина, так и Бергер появились кадры, сделанные во время совместного отдыха и работы, отмечает Ura.ru, где Бергер, как и положено порноактрисе, появляется обнаженной. Многие читатели страницы Панина выразили уверенность, что актер сможет снять «нечто этакое», с любовью отметив пышные формы Бергер.

    Панин стал режиссером порнофильма с участием экс-учительницы из Тулы

    Автор: Валентин Меликов
    #панин
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