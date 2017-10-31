Полиция Украины считает убийство Окуевой заказным

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Киев, 31 октября. Украинская Нацполиция возбудила уголовное дело об умышленном убийстве по факту гибели под Киевом супруги выходца из Чечни Адама Осмаева Амины Окуевой, в правохранительных органах оно рассматривается как заказное, сообщил спикер регионального ведомства Николай Жукович.

Киевские оперативники опрашивают возможных свидетелей убийства Амины Окуевой, произошедшего накануне вечером. В Киевской области правоохранители объявили план «Сирена».

«Сейчас могу сказать, что уже открыто уголовное производство и зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований по статье 115, «умышленное убийство», пункт 11 — расценивается как заказное убийство», — прокомментировал представитель Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, его слова передают украинские СМИ.

Состояние мужа погибшей Адама Осмаева оценивается как удовлетворительное. По словам пресс-секретаря МВД Украины Артема Шевченко, в июне на Осмаева и Окуеву было совершено покушение. Позднее госохрана была снята. Известно, что Осмаев входил в экстремистскую группировку, которая готовила покушение на Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Их деятельность была раскрыта на Украине в 2012 году.