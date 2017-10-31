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Ребенок погиб при взрыве бытового газа в доме в Махачкале
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    Ребенок погиб при взрыве бытового газа в доме в Махачкале

    10:33  31 Октября 2017
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    Ребенок погиб при взрыве бытового газа в доме в Махачкале

    Махачкала, 31 октября. Спасатели извлекли тело 12-летней девочки из-под завалов частного дома, обрушившегося в результате взрыва бытового газа в пригороде Махачкалы, сообщает пресс-служба регионального центра МЧС.

    «Обнаружено тело 12-летней девочки, она погибла. В итоге четверо пострадали, из них двое погибли», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

    Взрыв бытового газа в частном одноэтажном доме в поселке Новый Кяхулай произошел во вторник утром. По последним данным, четыре человека пострадали, двое погибло. Второй жертвой произошедшего стала женщина 1980 года. Она была госпитализирована и скончалась в больнице. Причины взрыва выясняются.

    Напомним, в ночь с субботы на воскресенье взрыв бытового газа произошел в Алтайском крае. Под завалами были найдены тела двух человек.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #взрыв газа #махачкала #дом
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