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Уроженец Чечни Адам Осмаев рассказал о нападении на свой автомобиль, в котором погибла его жена. Как и ожидалось, в покушении он увидел «российский след». Об этом Осмаев заявил в интервью украинским средствам массовой информации. Подробнее — в материале Федеральное агентство новостей.

Комментарий журналистам он дал, находясь в больнице, куда попал с ранением после обстрела. По словам Адама Осмаева, его машину обстреляли сразу после железнодорожного переезда. Он находился за рулем. При покушении пуля угодила прямо в голову его жене Амине Окуевой. На Украине ее считали чеченкой, впрочем, есть данные, согласно которым девушка является уроженкой Одессы.

Осмаев считает, что злоумышленники хотели убить как его, так и его жену. Помимо всего прочего, он заявил, что нападение связано с попыткой покушения на депутата Игоря Мосийчука.

Возвращение в «лихие 90-е»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФАН покушение на Адама Осмаева.

«Более вероятная версия — конфликт в криминальной среде. Дело в том, что все эти организации, в том числе те, которые являются незаконными вооруженными формированиями, тесно связаны с криминальными структурами, они занимаются незаконной деятельностью. Скорее всего, в какой-то момент они, видимо, не поделили какие-то свои доходы, ресурсы. И в этой ситуации решили вопрос таким образом. Сомнительно, чтобы российские спецслужбы интересовались именно этим человеком, который не представляет из себя очень значимого и большого человека. Логичнее было бы ликвидировать кого-то покрупнее. Да и вообще, сама по себе физическая ликвидация мало что изменит в нынешних украинских реалиях. Она абсолютно бессмысленна», — пояснил Богдан Безпалько.

По мнению эксперта, Украина вернулась в период «лихих 90-х», из которого стране ранее удалось выйти. «Может быть, сегодня на Украине даже хуже, чем в 90-е», — добавил Безпалько.

«Сегодня по всей стране расползается масса оружия, в том числе тяжелого. Человек, например, может купить гранатомет, крупнокалиберный пулемет и так далее. Оружие идет из зоны вооруженного конфликта в Донбассе. Таким образом, все это вооружение очень полезно для тех, кто совершает разного рода теракты, покушения», — резюмировал Богдан Безпалько.

Военный квест

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН пояснил, что люди, подобные «героям» вчерашней перестрелки, на Украине превратили свою жизнь в военный квест. На их совести, в частности на совести четы Осмаевых, бесчисленные человеческие жизни.

«Они участники боевых действий, диверсий, покушений на жизнь других людей. Причем оба Осмаевых, особенно Амина, наслаждались своим образом жизни, выставляли именно эту кровавую ее сторону напоказ. Амина вообще, мне кажется, считала себя «иконой стиля». Гламурных фото с оружием полно в Сети. При этом они частью своего стиля и квеста сделали русофобию, «борьбу с неверной Россией». Поэтому когда их начали другие участники квеста убивать, сказать иначе о причинах случившегося, кроме как «виноваты русские», они просто не могли. Таковы правила этого кровавого спорта. К сожалению для них, эти правила равны для всех, и винить надо только себя. Хотели стать героями, вы герои. Но не надо забывать, что мир вашего квеста реален, и все случившееся переиграть нельзя. Эти покушения — следствие грызни внутри разрозненных групп боевиков на Украине, их внутренняя война, которая идет и будет идти, пока они друг друга не поубивают», — резюмировал Игорь Рябов.

Как сообщает Газета.ru, несколько лет назад суд Одессы признал Адама Осмаева виновным в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и нарушении границы. Он был приговорен к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения. Однако после государственного переворота на территории Украины Осмаев был освобожден, поскольку назначенный срок он уже отбыл под стражей во время проведения следствия.

Отметим, что на территории Украины при различных происшествиях регулярно заявляют о «российском следе», «руке Кремля» и прочем. В свою очередь российские власти называют такие заявления абсолютно абсурдными. Как отметил сенатор Алексей Пушков, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию».

Напомним, 25 октября депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук и еще несколько человек получили ранения при взрыве у здания телеканала «Эспрессо». Погибли два человека.