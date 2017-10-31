Кредиторы начали переуступать права на взыскание долгов с «ВИМ-Авиа»

В Избранное

Екатеринбург, 31 октября. Многочисленные российские предприятия, которым авиакомпания «ВИМ-Авиа» задолжала миллиарды за оказанные услуги начали процедуру по переуступке прав на требование оплаты долгов.

В настоящее время в Арбитражный суд Татарстана каждый день поступают несколько новых исков к получившей скандальную известность авиакомпании. Теперь некоторые предприятия, в особенности непосредственно связанные с деятельностью авиационных служб, готовы переуступить свои права на взыскание долгов с «ВИМ-Авиа». Первым соответствующее заявление сделал екатеринбургский аэропорт «Кольцово» — аэропорт продал долги авиакомпании за сумму чуть более 300 тысяч рублей.

Напомним, после длительных проблем с работой авиакомпании в отношении руководства и владельцев компании «ВИМ-Авиа» были возбуждены уголовные дела по факту мошенничества и попытки преднамеренного банкротства компании. Руководство компании намеренно заключало контракты, которые было не в состоянии выполнить.

Ранее Ura.ru сообщало, что после краха «ВИМ-Авиа» Российский союз туриндустрии предложил обязать российских чартерных перевозчиков вывозить застрявших за рубежом туристов даже в случае, если туроператор не смог оплатить чартерный рейс.