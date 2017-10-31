Сегодня в Сети: убийство Окуевой, Гордон — эпигон Собчак, Чубайс под огнем критики

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Сегодня в Интернете, 31 октября. Под Киевом совершено покушение на командира одного из нацбатальонов ВСУ Адама Осмаева, погибла его жена Амина Окуева. Журналистка Екатерина Гордон решила пойти по стопам Ксении Собчак и тоже заявила о своих «президентских» амбициях. Заявление Анатолия Чубайса по поводу возможного энергетического кризиса в России вызвало резкую критику.

Покушение на Адама Осмаева, погибла его жена

Под Киевом совершено покушение на Адама Осмаева — командира одного из национальных добровольческих батальонов, участвовавших в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе на стороне ВСУ. Сам Осмаев легко ранен, его жена Амина Окуева — офицер ВСУ, активно участвовавшая в майдане и в АТО, — погибла.

Сообщается, что их автомобиль был обстрелян из автомата. Это не первое покушение на Осмаева и Окуеву. Предыдущее было полгода назад, и о расследовании известно мало. И тогда, и сейчас украинские СМИ, местные силовики, а также вполне официальные лица поспешили заявить о «российском» следе. Такую версию сейчас, не дожидаясь расследования, в частности уже выдвинул глава СНБО Александр Турчинов.

Новость о гибели Окуевой, которая, по некоторым данным, была не чеченкой, а принявшей ислам русской, активно обсуждают в соцсетях.

«Под Киевом в результате обстрела машины убита Амина Окуева. Ее муж Адам Осмаев получил ранения», — одним из первых написал журналист Александр Коц.

Под Киевом в результате обстрела машины убита Амина Окуева. Ее муж Адам Осмаев получил ранения pic.twitter.com/y0LecrGeWX — Александр Коц (@sashakots) October 30, 2017

«Под Киевом в результате обстрела машины убита снайперша Амина Окуева. Ее муж — чеченский боевик Адам Осмаев — получил ранения», — пишет пользователь с ником Ялтинские партизаны‏.

Под Киевом в результате обстрела машины убита снайперша Амина Окуева. Ее муж чеченский боевик Адам Осмаев получил ранения pic.twitter.com/yoT7f55KpH — ялтинские партизаны (@TMLN_doc) October 30, 2017

«В результате диверсии под Киевом погибла Амина Окуева. Лейтенант ВСУ, народный герой Украины. Чеченка, проживала в Одессе», — сообщает портал OdessaNews‏.

В результате диверсии под Киевом погибла Амина Окуева. Лейтенант ВСУ, Народный герой Украины

Чеченка, проживала в #Одесса

Вечная память pic.twitter.com/Rrv15zfnz0 — OdessaNews (@OdessaUnews) October 30, 2017

«Рассказали интересное, — возражает Дауд. — Убитая жена боевика Окуева — коренная одесситка с богатой биографией и интересной семьей».

Рассказали интересное : убитая жена боевика Окуева - коренная одесситка с богатой био и интересной семьей... pic.twitter.com/FRGPToe2UX — Daud_daud (@Agaryanin) October 31, 2017

«Для меня Окуева была крайне мутным персонажем с самого начала, такой и осталась. Обстоятельства смерти не говорят ни о чем, может быть 101 версия», — пишет пользователь с ником Каледония‏.

Для меня Окуева была крайне мутным персонажем с сам.начала,такой и осталась. Обстоятельства смерти не говорят ни о чем, может быть 101версия — Каледония (@CaledoniA_ua) October 30, 2017

«Стало известно, чем занималась убитая Амина Окуева перед своей смертью: доброволец АТО готовилась стать телеведущей», — сообщает Диалог.UA‏.

Стало известно, чем занималась убитая Амина Окуева перед своей смертью: доброволец АТО готовилась выступить в но... https://t.co/WMOBnyp767 — Диалог.UA (@Dialog_UA) October 30, 2017

По стопам Собчак

Полку «кандидатов в президенты» прибыло — после Ксении Собчак в этой роли захотела себя попробовать журналистка, телеведущая и немного певица Екатерина Гордон, которая ранее в основном была известна по светским скандалам — то громкий развод, то избиение мужем, и т.д. Теперь Гордон решила пойти на выборы, чтобы стать «голосом» российских избирательниц.

«По стопам Собчак: Екатерина Гордон собирается баллотировать в президенты», — пишет газета DAILY.

По стопам Собчак: Екатерина Гордон собирается баллотировать в президенты - https://t.co/p4tCGNnrK7 pic.twitter.com/8i5tRxkHsy — Газета «DAILY» (@gazetadaily1) October 30, 2017

«Ведущая Екатерина Гордон объявила о своих планах баллотироваться в президенты России. Троллинг?» — спрашивает блогер Артем Клюшин.

Ведущая Екатерина Гордон объявила о своих планах баллотироваться в президенты России... троллинг? — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) October 30, 2017

«Ааааа, ну понятно, я тогда тоже буду баллотироваться», — обещает некая Катя.

Ааааа ну понятно ???? я тогда тоже буду баллотироваться ❗️❗️❗️ — Katya (@TheRealKatyusha) October 30, 2017

«Когда вы, наконец, поймете — у нас демократия! Все, после 35 могут подавать заявки...Народ определит достойного на всех этапах движения», — то ли в шутку, то ли всерьез пишет sascha wexlin‏.

Когда Вы,наконец,поймёте- у нас ДЕМОКРАТИЯ!!!Все, после 35-ти,могут подавать заявки...Народ определит достойного на всех этапах движения. — sascha wexlin (@Saschawexlin) October 30, 2017

Впрочем, многие пользователи даже не знают, кто такая Гордон, так что электоральные шансы этой дамы, мягко скажем, невелики, да и рядом с яркой Собчак она выглядит скорее ее эпигоном.

А кто это? — Рустам Янсон (@yarik03yanson) October 30, 2017

Во всем виноват Чубайс?

Заявление Анатолия Чубайса, что он видит условия для энергетического кризиса в России, наделало много шума. А поскольку Чубайс — фигура для многих не слишком приятная, в критических оценках его деятельности недостатка не было.

«Чубайс увидел условия для энергетического кризиса в России. Рыжий вообще уже /обалдел/», — возмущен пользователь ОколоНоля‏.

«Чубайс предупредил о возможном энергетическом кризисе в России. Чубайс хорошо знает эту тему, это же он разрушал систему!» — негодует журналист Александр Жилин‏.

Чубайс предупредил о возможном энергетическом кризисе в России.



Чубайс хорошо знает эту тему, это же он разрушал Систему! — Александр Жилин (@azhilin1) October 31, 2017

«Чубайс расчленил энергетику, а теперь борется с последствиями — гениально!» — с сарказмом пишет пользователь с ником Гарний хлопець‏.

Чубайс расчленил энергетику а теперь борется с последствиями - гениально! — Гарний хлопець (@freeman058) October 31, 2017

«Если Чубайс не сидит, значит это кому-то выгодно. Чудовищные хищения Анатолия Чубайса в Роснано», — пишет Serg Wысоцкий‏, приводя запись выступления на эту тему главы КПРФ Геннадия Зюганова.

ЕСЛИ ЧУБАЙС НЕ СИДИТ, ЗНАЧИТ ЭТО КОМУ-ТО ВЫГОДНО.

Чудовищные хищения Анатолия Чубайса в Роснано pic.twitter.com/3y47aHVdI2 — Serg Wысоцкий (@Albertich61) October 30, 2017

«Чем лучше настроение у Владимира Соловьева на вечернем ТВ, тем хуже себя чувствует Чубайс», — пишет блогер с ником Спутнов И.‏

Чем лучше настроение у В.Соловьёва на вечернем ТВ, тем хуже себя чувствует Чубайс......... pic.twitter.com/5r7WTe5YEG — Спутнов И. (@YLdMKoTCKaSBTjO) October 26, 2017

«Новость из будущего! Избранный президент РФ, выполняя предвыборные обещания, инициировал пересмотр преступной приватизации, Чубайс арестован», — предрекает Анхель Темин‏.

«Кто же его посадит? Он же памятник!» — вспоминает цитату из известного фильма Kardash Magdalina‏.