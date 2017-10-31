Сегодня в Сети: убийство Окуевой, Гордон — эпигон Собчак, Чубайс под огнем критики
Сегодня в Интернете, 31 октября. Под Киевом совершено покушение на командира одного из нацбатальонов ВСУ Адама Осмаева, погибла его жена Амина Окуева. Журналистка Екатерина Гордон решила пойти по стопам Ксении Собчак и тоже заявила о своих «президентских» амбициях. Заявление Анатолия Чубайса по поводу возможного энергетического кризиса в России вызвало резкую критику.
Покушение на Адама Осмаева, погибла его жена
Под Киевом совершено покушение на Адама Осмаева — командира одного из национальных добровольческих батальонов, участвовавших в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе на стороне ВСУ. Сам Осмаев легко ранен, его жена Амина Окуева — офицер ВСУ, активно участвовавшая в майдане и в АТО, — погибла.
Сообщается, что их автомобиль был обстрелян из автомата. Это не первое покушение на Осмаева и Окуеву. Предыдущее было полгода назад, и о расследовании известно мало. И тогда, и сейчас украинские СМИ, местные силовики, а также вполне официальные лица поспешили заявить о «российском» следе. Такую версию сейчас, не дожидаясь расследования, в частности уже выдвинул глава СНБО Александр Турчинов.
Новость о гибели Окуевой, которая, по некоторым данным, была не чеченкой, а принявшей ислам русской, активно обсуждают в соцсетях.
«Под Киевом в результате обстрела машины убита Амина Окуева. Ее муж Адам Осмаев получил ранения», — одним из первых написал журналист Александр Коц.
«Под Киевом в результате обстрела машины убита снайперша Амина Окуева. Ее муж — чеченский боевик Адам Осмаев — получил ранения», — пишет пользователь с ником Ялтинские партизаны.
«В результате диверсии под Киевом погибла Амина Окуева. Лейтенант ВСУ, народный герой Украины. Чеченка, проживала в Одессе», — сообщает портал OdessaNews.
«Рассказали интересное, — возражает Дауд. — Убитая жена боевика Окуева — коренная одесситка с богатой биографией и интересной семьей».
«Для меня Окуева была крайне мутным персонажем с самого начала, такой и осталась. Обстоятельства смерти не говорят ни о чем, может быть 101 версия», — пишет пользователь с ником Каледония.
«Стало известно, чем занималась убитая Амина Окуева перед своей смертью: доброволец АТО готовилась стать телеведущей», — сообщает Диалог.UA.
По стопам Собчак
Полку «кандидатов в президенты» прибыло — после Ксении Собчак в этой роли захотела себя попробовать журналистка, телеведущая и немного певица Екатерина Гордон, которая ранее в основном была известна по светским скандалам — то громкий развод, то избиение мужем, и т.д. Теперь Гордон решила пойти на выборы, чтобы стать «голосом» российских избирательниц.
«По стопам Собчак: Екатерина Гордон собирается баллотировать в президенты», — пишет газета DAILY.
«Ведущая Екатерина Гордон объявила о своих планах баллотироваться в президенты России. Троллинг?» — спрашивает блогер Артем Клюшин.
«Ааааа, ну понятно, я тогда тоже буду баллотироваться», — обещает некая Катя.
«Когда вы, наконец, поймете — у нас демократия! Все, после 35 могут подавать заявки...Народ определит достойного на всех этапах движения», — то ли в шутку, то ли всерьез пишет sascha wexlin.
Впрочем, многие пользователи даже не знают, кто такая Гордон, так что электоральные шансы этой дамы, мягко скажем, невелики, да и рядом с яркой Собчак она выглядит скорее ее эпигоном.
Во всем виноват Чубайс?
Заявление Анатолия Чубайса, что он видит условия для энергетического кризиса в России, наделало много шума. А поскольку Чубайс — фигура для многих не слишком приятная, в критических оценках его деятельности недостатка не было.
«Чубайс увидел условия для энергетического кризиса в России. Рыжий вообще уже /обалдел/», — возмущен пользователь ОколоНоля.
«Чубайс предупредил о возможном энергетическом кризисе в России. Чубайс хорошо знает эту тему, это же он разрушал систему!» — негодует журналист Александр Жилин.
«Чубайс расчленил энергетику, а теперь борется с последствиями — гениально!» — с сарказмом пишет пользователь с ником Гарний хлопець.
«Если Чубайс не сидит, значит это кому-то выгодно. Чудовищные хищения Анатолия Чубайса в Роснано», — пишет Serg Wысоцкий, приводя запись выступления на эту тему главы КПРФ Геннадия Зюганова.
«Чем лучше настроение у Владимира Соловьева на вечернем ТВ, тем хуже себя чувствует Чубайс», — пишет блогер с ником Спутнов И.
«Новость из будущего! Избранный президент РФ, выполняя предвыборные обещания, инициировал пересмотр преступной приватизации, Чубайс арестован», — предрекает Анхель Темин.
«Кто же его посадит? Он же памятник!» — вспоминает цитату из известного фильма Kardash Magdalina.