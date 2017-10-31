It’s time to wake up: Маккейн призвал граждан США бороться за «американскую мечту»
Вашингтон, 31 октября. Американский сенатор от республиканцев Джон Маккейн разместил в своей социальной сети призыв к гражданам Соединенных Штатов, в котором сообщил, что осуществлению «американской мечты» может помешать спячка. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
По мнению республиканца, американцы должны сражаться против якобы «теорий заговора».
«Мы должны бороться против пропагандистских и сумасшедших теорий заговора, мы должны бороться с изоляционизмом, протекционизмом и нативизмом», — уверяет политик.
Он также напомнил своим подписчикам, что США стали самой могущественной нацией на планете «разрушая стены, а не возводя их».
Впрочем, что послужило поводом для призыва, пока не известно.