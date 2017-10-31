It’s time to wake up: Маккейн призвал граждан США бороться за «американскую мечту»

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Вашингтон, 31 октября. Американский сенатор от республиканцев Джон Маккейн разместил в своей социальной сети призыв к гражданам Соединенных Штатов, в котором сообщил, что осуществлению «американской мечты» может помешать спячка. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

I believe in Americans and the American dream, but it’s time we wake up. pic.twitter.com/QmSIqP0TEs — John McCain (@SenJohnMcCain) October 30, 2017

По мнению республиканца, американцы должны сражаться против якобы «теорий заговора».

«Мы должны бороться против пропагандистских и сумасшедших теорий заговора, мы должны бороться с изоляционизмом, протекционизмом и нативизмом», — уверяет политик.

Он также напомнил своим подписчикам, что США стали самой могущественной нацией на планете «разрушая стены, а не возводя их».

Впрочем, что послужило поводом для призыва, пока не известно.