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Политика
It’s time to wake up: Маккейн призвал граждан США бороться за «американскую мечту»
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    It’s time to wake up: Маккейн призвал граждан США бороться за «американскую мечту»

    10:27  31 Октября 2017
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    Маккейн

    Вашингтон, 31 октября. Американский сенатор от республиканцев Джон Маккейн разместил в своей социальной сети призыв к гражданам Соединенных Штатов, в котором сообщил, что осуществлению «американской мечты» может помешать спячка. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter. 

    По мнению республиканца, американцы должны сражаться против якобы «теорий заговора». 

    «Мы должны бороться против пропагандистских и сумасшедших теорий заговора, мы должны бороться с изоляционизмом, протекционизмом и нативизмом», — уверяет политик.

    Он также напомнил своим подписчикам, что США стали самой могущественной нацией на планете «разрушая стены, а не возводя их». 

    Впрочем, что послужило поводом для призыва, пока не известно. 

    Автор: Дана Балан
    #сша #маккейн #американская мечта
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