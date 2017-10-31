ДНР и ЛНР готовы выслать Волкеру копии минских соглашений

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Донецк, 31 октября. ДНР и ЛНР предложили спецпредставителю президента США по вопросам Украины Курту Волкеру ознакомиться с подлинниками минских соглашений.

«Господин Волкер, видимо, не успел ознакомиться с подлинниками минских соглашений. Иначе невозможно объяснить его заявление, что эти соглашения заключены только между Россией, ОБСЕ и Украиной, без участия ДНР и ЛНР», — отмечается в опубликованном на сайте ДАН совместном заявлении полпредов республик Дениса Пушилина и Владислава Дейнего.

Полпреды республик заявляют, что на этом основании Волкер сделал вывод, что проекты резолюции и мандата ООН не стоит обсуждать с жителями Донбасса. Они также пообещали выслать Волкеру копии документов по минским соглашениям, под которыми были поставлены подписи лидеров ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Именно на этом основании республики Донбасса намерены участвовать во всех переговорах по мирному урегулированию ситуации в стране, «хочет того Волкер или не хочет».

Пушилин и Дейнего подчеркнули, что без согласия ДНР и ЛНР никаких сил ООН на территории Донбасса не будет. Если Волкер действительно хочет избежать провала миссии, ему необходимо обратиться в Контактную группу.