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В Минобороны РФ рассказали, когда начнутся испытания новой ракеты «Сармат»
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    В Минобороны РФ рассказали, когда начнутся испытания новой ракеты «Сармат»

    10:16  31 Октября 2017
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    В Минобороны РФ рассказали, когда начнутся испытания новой ракеты «Сармат»

    Москва, 31 октября. В конце текущего года начнутся первые бросковые испытания новой российской межконтинентальной ракеты «Сармат», которая в перспективе должна прийти на смену ракетным комплексам «Воевода». По словам замминистра обороны России Юрия Борисова, работы над новым ракетным комплексом продолжаются в плановом порядке.

    «Работы над этим ракетным комплексом стратегического назначения ведутся в плановом порядке, к концу 2017 года мы планируем первые бросковые испытания», — рассказал Борисов.

    Предполагается, что первые тяжелые ракетные комплексы «Сармат» стационарного базирования могут быть поставлены на вооружение российских Ракетных войск стратегического назначения уже в 2019–2020 годах.

    В Минобороны РФ рассказали, когда начнутся испытания новой ракеты «Сармат»

    Как сообщили источники РИА Новости, в перспективе «Сарматами» планируется вооружить семь полков РВСН.

    Одним из важных поводов для активизации разработки «Сармата» стала необходимость отказаться от зависимости от украинских предприятий военно-промышленного комплекса — КБ «Южное» и «Южмаша», а также необходимость приспособить ракеты к преодолеванию наиболее современных комплексов ПРО. На данный момент лишь три ведущих мировых ядерных державы развивают гиперзвуковое ядерное оружие.

    Автор: Валентин Меликов
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