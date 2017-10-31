В Минобороны РФ рассказали, когда начнутся испытания новой ракеты «Сармат»

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Москва, 31 октября. В конце текущего года начнутся первые бросковые испытания новой российской межконтинентальной ракеты «Сармат», которая в перспективе должна прийти на смену ракетным комплексам «Воевода». По словам замминистра обороны России Юрия Борисова, работы над новым ракетным комплексом продолжаются в плановом порядке.

«Работы над этим ракетным комплексом стратегического назначения ведутся в плановом порядке, к концу 2017 года мы планируем первые бросковые испытания», — рассказал Борисов.

Предполагается, что первые тяжелые ракетные комплексы «Сармат» стационарного базирования могут быть поставлены на вооружение российских Ракетных войск стратегического назначения уже в 2019–2020 годах.

Как сообщили источники РИА Новости, в перспективе «Сарматами» планируется вооружить семь полков РВСН.

Одним из важных поводов для активизации разработки «Сармата» стала необходимость отказаться от зависимости от украинских предприятий военно-промышленного комплекса — КБ «Южное» и «Южмаша», а также необходимость приспособить ракеты к преодолеванию наиболее современных комплексов ПРО. На данный момент лишь три ведущих мировых ядерных державы развивают гиперзвуковое ядерное оружие.