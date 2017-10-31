Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Стала известна причина обыска в отделе полиции на водном транспорте в Петербурге
Технологии
Худший кошмар Apple: аналитики назвали варианты провала iPhone X
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Худший кошмар Apple: аналитики назвали варианты провала iPhone X

    10:09  31 Октября 2017  /обновлено: 10:22  31 Октября 2017
    120

    Худший кошмар Apple: аналитики назвали варианты провала iPhone X

    Нью-Йорк, 31 октября. Один из известнейших бизнес-ресурсов Business Insider рассказал о том, что новый флагман iPhone X от американской корпорации Apple стал для фирмы «худшим ночным кошмаром, который осуществился». 

    Издание отмечает, что на протяжении последнего десятилетия Apple показывала свою зависимость от своего единственного товара — смартфона iPhone. 

    Худший кошмар Apple: аналитики назвали варианты провала iPhone X

    На сегодняшний день свыше 50% дохода корпорации составляют продажи сотовых телефонов.

    Если ранее компания делала упор на качество продукции и анонсировала только одну модель телефона в год, сейчас Apple боится того, что сформировавшаяся за это время стратегия потерпит фиаско. Именно по этой причине за последние 12 месяцев компания выпустила три модели «яблочного» телефона.

    Худший кошмар Apple: аналитики назвали варианты провала iPhone X

    Как отмечают аналитики, корпорацию ждет два варианта провала. Во-первых, они уверены, что продукт не заинтересует покупателя. Кроме того, по мнению аналитиков, компания будет не в состоянии удовлетворить спрос на свою продукцию.

    Автор: Дана Балан
    #сша #apple #iphone #технологии #смартфон #техника
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        1376
        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        7:52   31 Октября 2017
        104
        Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

        Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

        6:55   31 Октября 2017
        5552
        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        22:43   30 Октября 2017
        1305