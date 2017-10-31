Худший кошмар Apple: аналитики назвали варианты провала iPhone X

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Нью-Йорк, 31 октября. Один из известнейших бизнес-ресурсов Business Insider рассказал о том, что новый флагман iPhone X от американской корпорации Apple стал для фирмы «худшим ночным кошмаром, который осуществился».

The iPhone X is Apple's worst nightmare come true https://t.co/9OQQYaXNHI by @themotleyfool pic.twitter.com/O01ZpfYr5k — BI Tech (@SAI) October 29, 2017

Издание отмечает, что на протяжении последнего десятилетия Apple показывала свою зависимость от своего единственного товара — смартфона iPhone.

На сегодняшний день свыше 50% дохода корпорации составляют продажи сотовых телефонов.

Если ранее компания делала упор на качество продукции и анонсировала только одну модель телефона в год, сейчас Apple боится того, что сформировавшаяся за это время стратегия потерпит фиаско. Именно по этой причине за последние 12 месяцев компания выпустила три модели «яблочного» телефона.

Как отмечают аналитики, корпорацию ждет два варианта провала. Во-первых, они уверены, что продукт не заинтересует покупателя. Кроме того, по мнению аналитиков, компания будет не в состоянии удовлетворить спрос на свою продукцию.