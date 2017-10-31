Путин: Открытие Быстринского ГОК – весомый вклад в развитие металлургии РФ

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Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин назвал открытие Быстринского горно-обогатительного комбината в Забайкалье весомым вкладом в развитие отечественной металлургии, а также выразил уверенность, что новое предприятие будет способствовать росту экономики в регионе.

«Реализация этого мощного, перспективного проекта — большое событие для Забайкальского края, российского Дальнего Востока, весомый вклад в развитие отечественной металлургической отрасли», — сообщается в приветствии президента к участникам торжественного запуска Быстринского ГОК.

Путин отметил, что новое предприятие оборудовано современными и эффективными технологиями, отвечает мировым стандартам, создаст новые рабочие места и будет способствовать разрешению ряда социальных проблем в регионе.

Президент также поблагодарил всех специалистов, участвовавших в строительстве и вводе в эксплуатацию Быстринского ГОК.

Напомним, в августе глава Забайкальского края Наталья Жданова обещала президенту России Владимиру Путину, что Быстринский ГОК будет запущен до конца 2017 года.