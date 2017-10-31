Ветераны просят Путина учредить День победы над Японией

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Москва, 31 октября. Ветераны войны, общественные и политические деятели СССР и России направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой ввести 3 сентября новый праздник – День победы над Японией.

Обращение подписали более 90 человек. В письме подчеркивается, что инициатива не направлена против японского народа. Речь идет о победе над милитаристским режимом Японии в ходе Второй мировой войны, сообщает RT.

По словам сторонников праздника, «российский народ незаконно и незаслуженно лишили» памятной даты.

«Если так пойдёт и дальше, то уже скоро наши внуки станут задавать вопросы: какое военное отношение СССР и советский народ имел к победе во Второй мировой войне?» — говорится в обращении.

В письме также напоминают, что в других странах, принимавших участие во Второй мировой войне, праздник до сих пор значится в календарях, а до 1947 года 3 сентября был официальным выходным днем и в СССР. Позднее, вплоть до распада Союза, сообщают сторонники инициативы, День победы над Японией также отмечался праздничными мероприятиями.

Письмо уже поддержали в Госдуме. В частности, в его пользу высказался первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Для патриотического воспитания, сохранения памяти о победах, я думаю, нужно учредить эту дату», — сообщил он RT.

Однако некоторые эксперты относятся к инициативе скептически, считая, что подобный праздник может осложнить и без того непростые отношения Японии и России, в частности, помешать реализации совместных проектов на Дальнем Востоке.

Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ могут встретиться в ноябре рамках АТЭС во Вьетнаме. Одним из самых злободневных вопросов в российско-японских отношениях остается отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Его подписание осложняется территориальными претензиями Токио по поводу группы Южных Курильских островов.