В лучших традициях Rolls-Royce: россияне оценили видео испытаний седана «Кортеж»

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Москва, 31 сентября. В Сети появилось первое видео испытаний седана из линейки автомобилей представительского класса. Проект «Кортеж» россияне назвали престижным для России, сравнив его с «лучшими традициями Rolls-Royce».

На полигоне Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» под Дмитровом провели первые тесты автомобиля проекта «Кортеж». Видео опубликовано на видеохостинге Youtube на канале «Авторевю». В целом россияне благосклонно отнеслись к новинке, считая, что за ней будущее отечественного автопрома.

«В лучших традициях Rolls-Royce», — написал Евгений Мамонтов.

Пользователь Игорь Головко пожелал удачи проекту, а те, кому не нравится отечественное, пусть покупают импортное.

«Вперед! Ждем развития проекта! А остальные пусть проходят мимо. Все вам не так: не делают свое — плохо, делают — тоже плохо! Вопреки стереотипам на практике отечественные автомобили ломаются так же, как и иномарки. Разницы почти никакой. Да и по качеству почти сравнялись», - написал он.

На возникшую полемику о качестве российских автомобилей пользователь Антиманипулятор ответил, что в США выпускают не самые надежные машины, он привел соответствующие данные.

Идите почитайте статистику «надежности» автомобилей в США или в Европе. Вот вам для справки самые ненадежные авто: Fiat 500L, Ford Fiesta, Chevrolet Tahoe/GMC Yukon Ram 2500, Tesla Model X, Chrysler 200, Chevrolet Suburban/GMC Yukon XL Jeep Renegade, Ford Focus, Cadillac Escalade.

В целом, россияне положительно встретили проект «Кортеж», поскольку рассматривают его как новый виток для российского автопрома.

«Москва не сразу строилась. С чего-то надо начинать стране в создании отечественного автопрома, так и другие страны создавали свою автопромышлиность, это только китайцы сдирают у мировых брендов», — отметил Сергей Трофимов.

Многие считают, что создание российского лимузина имеет множество преимуществ, во-первых, это вопрос престижа страны, во-вторых, возможность значительно расширить функциональность автомобиля.

«Тут вопрос престижа. Уважающие себя страны выпускают собственные лимузины», — подчеркнул Григорий Белоусов.