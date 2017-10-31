Людям есть нечего, а они беретки меняют: украинцев не обрадовало нововведение ВДВ

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Киев, 31 октября. Новая идея Минобороны Украины сменить цвет беретов Воздушно-десантных войск с голубого на темно-бордовый была встречена украинцами со смешанными чувствами: даже истовые патриоты киевского режима вынуждены были признать, что введение бордовых беретов никак не поможет «декоммунизировать» украинских десантников и тем более не повлияет на боеспособность ВСУ.

«Наконец-то перестанут позорить «войска дяди Васи», — отмечают в соцсетях. — Ничего своего, все чужое. «Зато не как у русских».

Наконец-то перестанут позорить "войска дяди Васи"! — Roman Nikolaevich (@Romancolonel) October 30, 2017

«Людям есть нечего, а они беретки меняют, — возмущенно отзываются украинцы. — Можно подумать, бордовые беретки резко изменят боеспособность армии. Детский сад какой-то. Со стороны весь этот карнавал выглядит и смешно и глупо».

«Для ВДВшника сменить берет без смены рода войск — это все равно что мужику юбку одеть», — сурово отмечают те из пользователей, кто служил в Воздушно-десантных войсках.

В комментариях на странице украинского Минобороны в Facebook военным напомнили, что бордовые береты сделают украинских десантников похожими не только на бойцов НАТО, но и на Росгвардию — от которой тем, вероятно, очень хотелось бы отличаться.

«Господин командующий, оранжевый тоже не занимайте, а то будете как МЧС РФ. Зеленый носят в отрядах спецназа ВВ и МО РФ. Опять будете «як оккупанти», — смеются над инициативой украинского военного ведомства в Сети. — Придумайте себе, может, какой-нибудь желтый берет. А вообще не измывайтесь над своими же подчиненными: солдатами и офицерами».

Ранее в российских войсках, отметим, назвали отказ украинцев от голубых беретов закономерным: «Нет десанта — нет беретов».