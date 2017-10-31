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Общество
Ученые назвали главные признаки супружеской неверности
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    Ученые назвали главные признаки супружеской неверности

    9:36  31 Октября 2017  /обновлено: 9:59  31 Октября 2017
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    Ученые назвали главные признаки супружеской неверности

    Канберра, 31 октября. Директор австралийской фирмы Lipstick Investigations, которая специализируется на обнаружении супружеских измен, Дэвид Кинг рассказал о главных признаках мужской неверности. Об этом пишет издание Daily Mail. 

    По словам специалиста, мужчина, который изменяет своей возлюбленной, обычно начинает больше следить за своей внешностью. Он чаще бреется, пользуется туалетной водой и покупает новую одежду.

    Такие мужчины практически все время проводят в своих смартфонах. Кинг отмечает, что обычно на их гаджетах установлен пароль, передает телеканал «360».   

    Ученые назвали главные признаки супружеской неверности

    Эксперт также отметил еще одну хитрую уловку изменщиков. 

    «Если люди виноваты, то они могут гневаться. Мужья часто используют такой прием, чтобы выйти из дома», — подчеркнул он. 

    Кроме того, неверные мужья задерживаются до ночи на работе или прогулках, находя для этого различные отговорки. 

    Автор: Дана Балан
    #ученые #женщины #неверность #измена #мужчины
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