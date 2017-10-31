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Происшествия
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Украина
Глава Нацполиции Украины выехал на место обстрела машины Осмаева под Киевом
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    Глава Нацполиции Украины выехал на место обстрела машины Осмаева под Киевом

    9:21  31 Октября 2017
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    Глава Нацполиции Украины выехал на место обстрела машины Осмаева под Киевом

    Киев, 31 октября. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев выехал на место обстрела автомобиля Адама Осмаева под Киевом. 

    В Киевской области и нескольких соседних регионах страны объявлен план-перехват. Правоохранители разыскивают причастных к преступлению злоумышленников, пишут местные СМИ.

    Напомним, уроженец Чечни Осмаев ранее обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина. Его автомобиль был обстрелян неизвестными накануне на железнодорожном переезде у поселка Глеваха под Киевом. В этот момент вместе с ним в салоне машины находилась его жена Амина Окуева.

    По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, она погибла.

    Депутат Рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук утверждает, что Окуеву убили выстрелом в голову.

    Сам Осмаев уже успел увидеть в случившемся «российский след». 

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #киев #украина #обстрел #осмаев #окуева
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