Глава Нацполиции Украины выехал на место обстрела машины Осмаева под Киевом

В Избранное

Киев, 31 октября. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев выехал на место обстрела автомобиля Адама Осмаева под Киевом.

В Киевской области и нескольких соседних регионах страны объявлен план-перехват. Правоохранители разыскивают причастных к преступлению злоумышленников, пишут местные СМИ.

Напомним, уроженец Чечни Осмаев ранее обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина. Его автомобиль был обстрелян неизвестными накануне на железнодорожном переезде у поселка Глеваха под Киевом. В этот момент вместе с ним в салоне машины находилась его жена Амина Окуева.

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, она погибла.

Депутат Рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук утверждает, что Окуеву убили выстрелом в голову.

Сам Осмаев уже успел увидеть в случившемся «российский след».