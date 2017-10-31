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Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в университете в США, один человек погиб
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в университете в США, один человек погиб
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    Неизвестный устроил стрельбу в университете в США, один человек погиб

    9:14  31 Октября 2017
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    Неизвестный устроил стрельбу в университете в США, один человек погиб

    Вашингтон, 31 октября. Неизвестный устроил стрельбу на территории кампуса Университета Юты в городе Солт-Лейк-Сити в Соединенных Штатах Америки.

    Как сообщается в Twitter-аккаунте местной полиции, в результате происшествия погиб один человек. Подозреваемый в данный момент пока не задержан.

    По данным правоохранительных органов, в 21.00 (6.00 мск) из образовательного учреждения поступило сообщение о выстрелах.

    Полиция рекомендовала всем находящимся в районе найти укрытие. В сентябре Газета.ru писала, что в США неизвестный устроил стрельбу в школе, есть раненые. 

    Неизвестный устроил стрельбу в университете в США, один человек погиб

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #стрельба #университет
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