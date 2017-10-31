Донбасс: ВСУ более 40 раз обстреляли населенные пункты ДНР

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Донецк, 31 октября. Киевские военнослужащие свыше 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв населенные пункты Донецкой народной республики. Об этом во вторник сообщил представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, за минувший день киевские солдаты 41 раз нарушили режим прекращения военных действий, обстреляв районы 10 населенных пунктов республики. Вооруженные силы Украины применяли артиллерию, минометы, танки, а также гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее в военном ведомстве Луганской народной республики сообщили о семи нарушениях со стороны ВСУ.