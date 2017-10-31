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Россия обеспечила доставку гуманитарной помощи в зону деэскалации в Сирии
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    Россия обеспечила доставку гуманитарной помощи в зону деэскалации в Сирии

    9:18  31 Октября 2017
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    Россия обеспечила доставку гуманитарной помощи в зону деэскалации в Сирии
    Дамаск, 31 октября. В зону деэскалации в сирийскую Восточную Гуту доставили гумпомощь от ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца, российские военные обеспечили безопасность груза. 

    Российские офицеры Центра примирения враждующих сторон реглярно доствляют гуманитарную помощь жителям Восточной Гуты, в районе которой действует режим прекращения огня, здесь находится несколько группировок вооруженной оппозиции. Сюда доставляются продукты питания и товары первой необходимости от РФ, ООН и правительства Сирии. Российская военная полиция обеспечивает безопасность прохождения конвоев.

    В пригород Дамаска прибыли 53 грузовика с 365 тоннами продуктов и лекарств. Помощь получат 40 тысяч человек в населенных пунктах Кафр-Батна и Сакбу. По словам представителя Центра Юрия Климова, договоренности о поставках гумпомощи были достигнуты в августе текущего года, Россия выполняет свои обязательства в качестве страны-гаранта. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирияя
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