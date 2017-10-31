Россия обеспечила доставку гуманитарной помощи в зону деэскалации в Сирии

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Дамаск, 31 октября. В зону деэскалации в сирийскую Восточную Гуту доставили гумпомощь от ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца, российские военные обеспечили безопасность груза.

Российские офицеры Центра примирения враждующих сторон реглярно доствляют гуманитарную помощь жителям Восточной Гуты, в районе которой действует режим прекращения огня, здесь находится несколько группировок вооруженной оппозиции. Сюда доставляются продукты питания и товары первой необходимости от РФ, ООН и правительства Сирии. Российская военная полиция обеспечивает безопасность прохождения конвоев.

В пригород Дамаска прибыли 53 грузовика с 365 тоннами продуктов и лекарств. Помощь получат 40 тысяч человек в населенных пунктах Кафр-Батна и Сакбу. По словам представителя Центра Юрия Климова, договоренности о поставках гумпомощи были достигнуты в августе текущего года, Россия выполняет свои обязательства в качестве страны-гаранта.