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Технологии
Седан KIA Rio в новой мультимедийной комплектации стал доступен в России
Технологии
Седан KIA Rio в новой мультимедийной комплектации стал доступен в России
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    Седан KIA Rio в новой мультимедийной комплектации стал доступен в России

    9:08  31 Октября 2017
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    Седан KIA Rio в новой мультимедийной комплектации стал доступен в России

    Москва, 31 октября. Один из самых популярных в России автомобилей – седан KIA Rio – получил новую комплектацию Prestige AV с мультимедийной системой.

    Стоимость новинки составит от 889 900 до 929 900 рублей. Раньше мультимедийной системой была оборудована только самая дорогая версия седана Premium, цена которой составляет почти миллион рублей.

    По словам представителей компании, новая комплектация Prestige AV была подготовлена на основе запросов и пожеланий покупателей, особенно молодежи, которая активно пользуется смартфонами, пишет «Российская газета».

    Мультимедийная система AV не оснащена встроенной навигацией, но к ней можно подключить смартфон. В остальном она идентична системе, установленной на Rio – Premium. AV обладает мощным двухъядерным процессом, размер оперативной памяти – 1 Гб. Управление осуществляется посредством 7-дюймового сенсорного экрана, а также специальными кнопками на руле. Кроме того, есть разъемы AV и USB, система также поддерживает MP3 и Bluetooth.

    Аналогичная комплектация может быть представлена и в линейке хэтчбеков Rio X-Line.

    Напомним, в воскресенье юбилейную версию KIA Rio представили в Китае. Презентация была приурочена к 15-летию компании Kia Motors на китайском рынке.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #автомобили #kia rio #комплектация
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