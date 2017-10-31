Китай и Южная Корея усилят взаимодействие по ядерной проблеме КНДР

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Пекин, 31 октября. Власти Китая и Южной Кореи договорились усилить стратегическое взаимодействие по ядерной проблеме КНДР. Заявление о сотрудничестве по этому вопросу распространил китайский МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что по итогам проведенных переговоров стороны подтвердили «приверженность принципу декнуклеаризации и мирного урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова», пишет РИА Новости.

Кроме того, как указывается в сообщении, Пекин и Сеул «выразили готовность укрепить для этого стратегического взаимодействие и сотрудничество».

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Китай помогает Белому дому оказывать экономического давления на Пхеньян.

