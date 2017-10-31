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Политика
Китай и Южная Корея усилят взаимодействие по ядерной проблеме КНДР
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    Китай и Южная Корея усилят взаимодействие по ядерной проблеме КНДР

    8:57  31 Октября 2017
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    Китай и Южная Корея усилят взаимодействие по ядерной проблеме КНДР

    Пекин, 31 октября. Власти Китая и Южной Кореи договорились усилить стратегическое взаимодействие по ядерной проблеме КНДР. Заявление о сотрудничестве по этому вопросу распространил китайский МИД.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что по итогам проведенных переговоров стороны подтвердили «приверженность принципу декнуклеаризации и мирного урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова», пишет РИА Новости.

    Кроме того, как указывается в сообщении, Пекин и Сеул «выразили готовность укрепить для этого стратегического взаимодействие и сотрудничество».

    Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Китай помогает Белому дому оказывать экономического давления на Пхеньян.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #кндр #китай #южная корея #ядерная проблема
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