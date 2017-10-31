Ученые заметили на Юпитере загадочное пульсирующее сияние

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Вашингтон, 31 октября. Международная группа ученых провела наблюдение за Юпитером в рентгеновском диапазоне, в ходе которого было замечено загадочное пульсирующее сияние в районе южного полюса. По мнению экспертов, северные сияния на двух полушариях могут отличаться по яркости.

Ученые считают, что северное сияние на разных полюсах Юпитера отличаются друг от друга по яркости. К такому выводу они пришли после продолжительного исследования планеты в рентгеновском диапазоне. После анализа световых пятен на Юпитере, специалисты задались вопросом, одновременные ли вспышки на полюсах.

Позднее выяснилось, что сияние с разных полюсов не коррелирует между собой. Вспышки появляются вследствие контакта ионов солнечного ветра с ионами сеы и кислорода, пишет «Подмосковье 360».