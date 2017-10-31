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Политика
СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США
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    СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

    8:55  31 Октября 2017
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    СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

    Вашингтон, 31 октября. Стало известно содержание заявлений, которые Facebook, Twitter и Google подготовили для слушаний по «российскому делу» в комитете Сената США по юридическим делам.

    Reuters стало известно, что Facebook заявляет о 80 тысячах записей, размещенных зарегистрированными в РФ пользователями, которые можно расценивать как попытку повлиять на общественное мнение в США. Потенциальная аудитория этих сообщений – около 126 млн американцев. Facebook понимает, что на общем фоне 80 тысяч записей – крайне небольшой показатель, но «подобные действия идут вразрез с задачей Facebook консолидировать сообщество». Facebook планирует «найти подход к этой новой угрозе».

    Twitter заявляет об отключении 2,7 тысяч «российских» аккаунтов, с которых было опубликовано 1,4 млн сообщений по теме выборов. Доля сообщений «российских структур» составила 0,74% от общего числа твитов по теме американских выборов, кроме того, эти посты не достигли своих целей, передает Reuters. Вто же время издание Business Insider сообщает, что Twitter обнаружил более 36 тыс. аккаунтов, управляемых «российскими спецслужбами».

    В компании Google заявили, что обнаружили 18 каналов, «вероятно, связанных с Россией». По оценке Google, лишь 3% из 1,1 тысяч опубликованных видео набрали свыше 5 тысяч просмотров, кроме того, ничего не указывает на то, что эти просмотры принадлежали американцам. Также Google выявил якобы проплаченные из России рекламные объявления политического толка на сумму 4,7 тыс. долларов.

    Напомним, Комитет сената США по юридическим делам проведет слушания по «российскому делу» 31 октября.

    Автор: Юлия Кошкина
    #выборы в сша #twitter #google #facebook
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